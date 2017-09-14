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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10092100931009410095

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:помог всем своим родственникам выехать за границу.

Це вони вже виїхали після 24.02.2022?
реально увидели, что в жизни главное.

І шо головне в їхньому житті?

Семья, дети и здоровье.

А виїхали вже вони потім, чи до 24.02? Дійшло це до них коли?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:07

  ЛАД написав:P.s. С позицией buratinyo в посте выше тоже не согласен.


Очень интересно. С чем именно не согласны? Потрудитесь понятно изложить, будя ласка.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:09

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В 1938 Запад боялся не Гитлера, а войны. Они ещё слишком хорошо помнили кровавую первую мировую и к чему она привела. У них были и ресурсы и можливості. Не было только решимости и желания остановить Гитлера. Надеялись "пропетлять между капельками" и направить Гитлера на восток.

А у вам відсутність елементарної логіки. Включіть мозок хоча б на 10%.
Якщо у них були "ресурсы и можливості" то чому вони її не захистили? Чому вони її злили Гітлеру? Тим самим СИЛЬНО підсилили Гітлера і втратили союзника!
Це ж елементарна логіка!!!
Такі вони були ідіоти що подарували своєму ворогу Чехословаччину, маючи "ресурсы и можливості"? "просто не хотіли воювати" - це не пояснення. Можна було помагати Чехословаччині зброєю. Чому не помагали?
  ЛАД написав:И сегодня Запад боится. Ядерной войны.

Що ви розумієте під "Заходом"? Конкретно Байден, Трамп, Гарріс, Шольц, Макрон і т.д. не бояться ядерної війни. Зніміть лапшу з вух.

Очередной детский сад.
Ядерной войны боятся все. Если вы не боитесь. то это не свидетельство вашего ума.
В 1938 зброя Чехословакии была не нужна, хватало своей.
Если у них не хватало "ресурсів і можливостей", то почему не пошли на союз с СССР?
У нас сегодня принято обвинять Союз во всех грехах, а Запад изображать ангелочками. Сегодня, правда, эти представления несколько рассеиваются.
Вас не устраивает объяснение, что Запад (тогда это Англия и Франция) хотели направить Гитлера на восток и его руками расправиться с "большевизмом"?
Предложите другое. Только не сказки о "нехватке ресурсов". Где вы такое вычитали?
Аншлюс Австрии в начале 1938 тоже допустили из-за "нехватки ресурсов"?
Расторжение Германией 7 марта 1936 года Локарнского договора 1925 г. и вступление немецких войск на территорию Рейнской демилитаризованной зоны тоже из-за "нехватки ресурсов"?
"Включіть мозок хоча б на 10%". А ещё лучше поизучайте историю прежде, чем писать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:09

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А я доказую, що ДЕмобілізацію можна було плавно/по-трошки(7-10К/міс) проводити вже через рік після повномасштабки!
ты не понимаешь)

путь к дембелю такой. 1. признать что конфликт локальный и ни один саммит его не остановит. 2. садиться за стол переговоров обсуждать тысячи вариантов его завершения, из которых найти один более/менее приемлимый для обеих сторон (из всех вариантов зла выбрать наименьшее). 3. дембель.

желание АП воевать до границ 1991 или 2022 означает что дембеля не будет никогда. Кое кто возомнил себя мессией защищающим весь мир от зла. Мир не очень с этим согласен, особенно если за защиту надо регулярно башлять.


Да при чем тут мессия? Он же будет править вечно,пока война, что непонятного? Банальный трезвый расчет. Харрис даст ему еще 5 лет царства, а там видно будет.До 10 лет еще можно тянуть, пока уже ни людей не останется и деньги задолбутся давать.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:17

В зоні БД ми влітку, навіть, і купались на озері!

  Прохожий написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:[quo

Ну а решта часу - відпочиваємо))

Отака реальна потужна потужність на Марсі! )

Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...

Та яке!
Так само, як і вам - затримують!

Я кажу, що в такий спосіб вирішили "боротися" з сзч - призупинити/заморозити відпустки і тягну з виплатами...🤦🏻🤬🤬🤬



===

стесняюсь спросить а "дополнительное вознаграждение" это за рубание дров или за отдых?
кстати возможно "сыны будивельныка" через месяца 2 подтянутся на Марс вместо "дополнительного вознаграждения" как и хотел Долярчик...
...да 9 классов таки не дают понимания откуда берутся деньги...[/quote]


=======
Це за РИЗИК!!!(бо в зоні БД)
Це по-перше!
А по-друге - це за попередній місяць премія має бути.
А по-третє - ми в лісі за +/-2км від наших вогневих позицій!
Тобто, навіть через нас перелітають снаряди!
Ми в зоні РИЗИКУ/БД!!!
І пох, чи ти в тій зоні дрова рубаєш, чи до "гвоздики" снаряди підносиш!


І нехай сини Будівельника підтягуються сюди. Та і ти також підтягуйся разом з ними - досить там пивом заливатись і лобстерами заїдати! :mrgreen:
Попробуєш армійських сардельок, яких і коти не завжди їдять! :mrgreen:
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