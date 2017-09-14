Успіх написав:А я доказую, що ДЕмобілізацію можна було плавно/по-трошки(7-10К/міс) проводити вже через рік після повномасштабки!
ты не понимаешь)
путь к дембелю такой. 1. признать что конфликт локальный и ни один саммит его не остановит. 2. садиться за стол переговоров обсуждать тысячи вариантов его завершения, из которых найти один более/менее приемлимый для обеих сторон (из всех вариантов зла выбрать наименьшее). 3. дембель.
желание АП воевать до границ 1991 или 2022 означает что дембеля не будет никогда. Кое кто возомнил себя мессией защищающим весь мир от зла. Мир не очень с этим согласен, особенно если за защиту надо регулярно башлять.
Да при чем тут мессия? Он же будет править вечно,пока война, что непонятного? Банальный трезвый расчет. Харрис даст ему еще 5 лет царства, а там видно будет.До 10 лет еще можно тянуть, пока уже ни людей не останется и деньги задолбутся давать.
Додаткову винагороду на марсі заплатили? Вже тиждень як ми державі в кредит даєм...
Та яке! Так само, як і вам - затримують!
Я кажу, що в такий спосіб вирішили "боротися" з сзч - призупинити/заморозити відпустки і тягну з виплатами...🤦🏻🤬🤬🤬
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стесняюсь спросить а "дополнительное вознаграждение" это за рубание дров или за отдых? кстати возможно "сыны будивельныка" через месяца 2 подтянутся на Марс вместо "дополнительного вознаграждения" как и хотел Долярчик... ...да 9 классов таки не дают понимания откуда берутся деньги...[/quote]
======= Це за РИЗИК!!!(бо в зоні БД) Це по-перше! А по-друге - це за попередній місяць премія має бути. А по-третє - ми в лісі за +/-2км від наших вогневих позицій! Тобто, навіть через нас перелітають снаряди! Ми в зоні РИЗИКУ/БД!!! І пох, чи ти в тій зоні дрова рубаєш, чи до "гвоздики" снаряди підносиш!
І нехай сини Будівельника підтягуються сюди. Та і ти також підтягуйся разом з ними - досить там пивом заливатись і лобстерами заїдати! Попробуєш армійських сардельок, яких і коти не завжди їдять!
“Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів”, — зазначила депутат.
За словами Мар’яни Безуглої, вона звернулася із заявою до Державного бюро розслідувань.
“Чи буде якийсь коментар або реакція на таку «героїку»? На моє офіційне звернення ДБР відреагували ухильно, лише запевнивши, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.
Головнокомандувачу ЗС України, якщо не на ВЛК прямо зараз, то принаймні поверніться, тут у вас безлад! Сподіваюся, чутки про дачу і хабар є лише вигадками. Але вони поширюються скрізь, тому спростуйте їх і покажіться. Обоє. Прошу”, — написала вона.
Wirująświatła написав:.............. 1й шаг к перемирию признать что конфликт локальный и никакие саммиты мира его не закончат. Нужно садиться за стол переговоров, спорить сутками до усрачки, искать какие то компромисы.
Можно сесть и усраться, как вы хотите. Без решения Запада (и активного его участия) мира не будет. И компромиссов тоже. Будет капитуляция. И от признания конфликта локальным ничего не изменится. "никакие саммиты мира его не закончат", но могут помочь добиться более приемлемых условий.
Wirująświatła написав:.............. 1й шаг к перемирию признать что конфликт локальный и никакие саммиты мира его не закончат. Нужно садиться за стол переговоров, спорить сутками до усрачки, искать какие то компромисы.
Можно сесть и усраться, как вы хотите. Без решения Запада (и активного его участия) мира не будет. И компромиссов тоже. Будет капитуляция. И от признания конфликта локальным ничего не изменится. "никакие саммиты мира его не закончат", но могут помочь добиться более приемлемых условий.
чем помог прошлый саммит?
и с чем вы спорите? брать Шольца, Макрона, Си, Эрдогана, Орбана, Трампа (если он победит) и до усрачки искать формулу мира. Я не говорил кто именно должен вести переговоры . Очевидно тот с кем путин готов разговаривать. При участии, без участия это детали. Военного пути истощить рф, выйти на границы 2022 нет, доказано контрнаступлением. Сколько еще контрнаступлений должно провалиться, чтобы все сели за стол переговоров?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Ви не зрозуміли питання. Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен". Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики.
Ну по-перше, захід міг не допустити вторгнення взагалі. По друге мабуть у 22 му к Стамбулі були запевнення ( на жаль на рівні Будапештського меморандуму) що миритися з Росією не треба, ви воюйте а ми допоможемо, перемога близько. Жодна нормальна людина не вважала, що можна побороти расію самтужки.По факту кинули. А по трете військовий союз расії, Білорусі та України міг би стати реальною другою силою в світі.І Захід все робив щоб такого не сталося після розпаду СРСР.
Перечитай те ще пару разів що я виділив. З "моральної" точки зору Зе правий, з формальної - ні. Морально(на словах) нам обіцяють as long as it takes, формально нам будуть давати менше і менше.
d44 написав:Тому захід повинен або визнати свою гнілу натуру і заявити, що ми не гідні демократичного світу, НАТО та ЄС, наскільки він міг, він нас використав для послаблення расії а далі умиває руки. Або стулити пельку і робити все для поразки расії. Дивує, що Зеленський навпаки веде себе дуже чемно з "партнерами"
Умовних 3 роки тому я також був в ілюзіях відносно Заходу. Вірив в цю лабуду про "демократичні цінності". Вірив що США є "світовим поліцейським", виступає за добро і т.д. Зараз я цю лапшу вже зняв. Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д. Хоча можливо(але не факт) що 70 років тому США такими не були.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 14:31, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Очередной пример демагогии. Заголовок вводит в заблуждение. Истина, судя даже по тексту статьи, а не по заголовку, заключена в желании некоторых глупцов раскрыть секретную естественно стратегию предоставления военной помощи, которая и приведет к победе Украину.
Вы настойчиво пытаетесь очернить партнеров Украины, ненавистных росии, с очевидной возможно не единственной целью, а именно - найти оправдание своему немужскому решению - подготовке к сваливанию из Украины в тот момент времени, когда каждая пара рук на вес золота. Семью ведь вы уже вывезли? Поправьте меня, если я ошибся.
Считаю нормальным решением для Мужчины обезопасить семью и готовить себя к сражению. Всем здесь придется искупаться в крови. Обстоятельства так сложились.