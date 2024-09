Додано: Суб 28 вер, 2024 14:28

d44 написав: andrijk777 написав: Ви не зрозуміли питання. Під словом "має" я мав на увазі "повинен". Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен".

Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики. Ви не зрозуміли питання.Чому Захід повинен помагати Україні? Відповідь очевидна - "Не повинен".Захід помагає тому що у нього є таке бажання, тобто це така його добра воля. А Зе приїжджає і вимагає зброї, вимагає підтримки. Очевидно що з точки зору США Зе веде себе похабно. І це не раз озвучували американські політики. Ну по-перше, захід міг не допустити вторгнення взагалі. По друге мабуть у 22 му к Стамбулі були запевнення ( на жаль на рівні Будапештського меморандуму) що миритися з Росією не треба, ви воюйте а ми допоможемо, перемога близько. Жодна нормальна людина не вважала, що можна побороти расію самтужки.По факту кинули. А по трете військовий союз расії, Білорусі та України міг би стати реальною другою силою в світі.І Захід все робив щоб такого не сталося після розпаду СРСР. Ну по-перше, захід міг не допустити вторгнення взагалі. По друге мабуть у 22 му к Стамбулі були запевнення ( на жаль на рівні Будапештського меморандуму) що миритися з Росією не треба, ви воюйте а ми допоможемо, перемога близько. Жодна нормальна людина не вважала, що можна побороти расію самтужки.По факту кинули. А по трете військовий союз расії, Білорусі та України міг би стати реальною другою силою в світі.І Захід все робив щоб такого не сталося після розпаду СРСР.

d44 написав: Тому захід повинен або визнати свою гнілу натуру і заявити, що ми не гідні демократичного світу, НАТО та ЄС, наскільки він міг, він нас використав для послаблення расії а далі умиває руки. Або стулити пельку і робити все для поразки расії. Дивує, що Зеленський навпаки веде себе дуже чемно з "партнерами" Тому захід повинен або визнати свою гнілу натуру і заявити, що ми не гідні демократичного світу, НАТО та ЄС, наскільки він міг, він нас використав для послаблення расії а далі умиває руки. Або стулити пельку і робити все для поразки расії. Дивує, що Зеленський навпаки веде себе дуже чемно з "партнерами"

Перечитай те ще пару разів що я виділив.З "моральної" точки зору Зе правий, з формальної - ні.Морально(на словах) нам обіцяють as long as it takes, формально нам будуть давати менше і менше.Умовних 3 роки тому я також був в ілюзіях відносно Заходу. Вірив в цю лабуду про "демократичні цінності". Вірив що США є "світовим поліцейським", виступає за добро і т.д. Зараз я цю лапшу вже зняв. Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.Хоча можливо(але не факт) що 70 років тому США такими не були.