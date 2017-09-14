Чому вони мають опубліковувати український план(чужий план)? Це навіть не красиво таке робити.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 14:33
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:34
За крок до перевороту думок©
Так місцеві тутешні борцуни і борциці)) воювали б і ще 100500р)) правда, руками Успіхів))
Немає єдності.
Одні хочуть щороку новий бізнес відкривати під час повномасштабки...
Інші - хочуть додому, до сім'ї... - щоб п'ятирічний син не обнімав відчайдушно телефон, коли тато телефонує... і казав: "я наб'ю того дядька, що тата додому не відпускає"...
Хоч це☝️ ще нічого, порівнюючи з тим, що малі діти обнімаю стели на цвинтарях свої татів...
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:36
Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?
Ааа, "вы" были заняты распилом самолетов на металлолом, а сегодня вдруг все должны.
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:38
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:43
ЛАД "Нехватка ресурсів" і "боязнь" це фактично синоніми в контексті розмови.
Ви боїтесь тому що вам не хватає ресурсів. Якщо у вас ресурсів хватає то і боятись ви не будете, немає потреби боятись.
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:43
"брать Шольца, Макрона, Си, Эрдогана, Орбана, Трампа" мы не можем.
Они займутся этим тогда, когда они решат, что пора. Кстати, не уверен, что такие переговоры уже не ведутся.
Орбан уже "сел", но это мелкая пешка, роль которой ничтожна.
О границах 2022 сегодня, скорее всего, речи уже не будет.
Возможно, что Зеленскому следовало ехать не с таким планом, но это обсуждать не могу, т.к. не знаю содержания его плана. И не знаю реакции Байдена, Харрис и Трампа.
И от ситуации на фронте всё же сильно зависит, до чего можно будет договориться.
Поэтому сегодня пока что нужны и оружие, и мобилизация.
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:45
"Європа, йди в ..."© Класика))
Хех, я це зрозумів ще після півроку, після початку повномасштабки!
Я так і писав, що колективний захід - гі мно! А всі мені казали - "то просто варення зцукрилось!")))
Всі казали мені - "сиди тихо! Добре що і це дають!"
А те, що "пацієнту потрібно робити операцію(дати максимум зброї/техніки/грошей), а не колоти щоразу по-трошки вітамінчиків" - всім якось було пох!
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:54
Куди котиться цей світ?
Все то так, але!
Є ж якась загальна світова мораль?
Право на життя?
Свободу?
Загальні світові цінності життя/здоров'я/свободи людей?
Тому і ЦИНІЧНО - бо вони просто, даючи по чайній ложці допомоги спостерігають, як все руйнується... руйнуються сотні тисяч сімей... людських життів... сотні тисяч калік...
Цинічно спостерігають, як на цвинтарях маленькі діти обнімають стели з фотографіями своїх татів...
Хіба це не цинічно?
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:58
Подучите вы.
С 1938 была угроза нападения СССР на Францию или Англию? Не смешно.
То, что они боялись "мирового коммунизма", это правда. Запад и Союз были врагами, но такими же, как и после войны.
Неверно. В 1 МВ Антанта победила Германию, ресурсов хватило, даже несмотря на выход России из войны в самом конце. В 1936-38 у них ресурсов точно было значительно больше, чем у Германии.
Но можно бояться крови и потерь, которые принесёт война.
Вы не заметили мой вопрос о согласии на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны? В 1936 у Германии уже было больше ресурсов, чем у Англии и Франции?
Так что "Вам потрібно підучити історію".
Додано: Суб 28 вер, 2024 14:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дача, шашлыки, пиво и ТВ. Смотрел как проходили выборы, бегом с дачи или перед походом на шашлыки в кабинку и давай голосовать за тех, которые впихнул по пятницам на ТВ Савик или по четвергам Мосийчук.
Хотя перед кабинками висели программы и др. кандидатов, которые не светились на ТВ и за которых не агитировали на предприятиях. Интересно кто читал их программы и хоть кто то за не продвинутых голосовал???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 вер, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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