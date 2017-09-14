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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1009410095100961009710098>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:33

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?

Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.

Они опубликовали план Зеленского?

Чому вони мають опубліковувати український план(чужий план)? Це навіть не красиво таке робити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:34

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:желание АП воевать до границ 1991 или 2022 означает что дембеля не будет никогда. Кое кто возомнил себя мессией защищающим весь мир от зла. Мир не очень с этим согласен, особенно если за защиту надо регулярно башлять.
Так місцеві тутешні борцуни і борциці)) воювали б і ще 100500р)) правда, руками Успіхів))

Немає єдності.
Одні хочуть щороку новий бізнес відкривати під час повномасштабки...
Інші - хочуть додому, до сім'ї... - щоб п'ятирічний син не обнімав відчайдушно телефон, коли тато телефонує... і казав: "я наб'ю того дядька, що тата додому не відпускає"...

Хоч це☝️ ще нічого, порівнюючи з тим, що малі діти обнімаю стели на цвинтарях свої татів...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:36

  a77 написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Амер. лидеры тоже "мають людей за бидло"?

Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.


Особенно пан Трамп.
Утром может одно сказать, вечером сделать другое.
Но американским хомячкам (его сторонникам) нравится, ну ради бога. Жаль только что от их выбора многие вещи в мире зависят (и речь даже не об Украине, а вообще, типо Америка глобальный лидер же ).

Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?
Ааа, "вы" были заняты распилом самолетов на металлолом, а сегодня вдруг все должны.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:38

  ЛАД написав:Если у них не хватало "ресурсів і можливостей", то почему не пошли на союз с СССР?

Вам потрібно підучити історію. В умовному 1938 Сталін був не меншим ворогом ніж Гітлер. Просто кордону спільного не було, тому загроза від Гітлера була більша.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:43

ЛАД "Нехватка ресурсів" і "боязнь" це фактично синоніми в контексті розмови.
Ви боїтесь тому що вам не хватає ресурсів. Якщо у вас ресурсів хватає то і боятись ви не будете, немає потреби боятись. :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:43

  Wirująświatła написав:............
и с чем вы спорите? брать Шольца, Макрона, Си, Эрдогана, Орбана, Трампа (если он победит) и до усрачки искать формулу мира. Я не говорил кто именно должен вести переговоры . Очевидно тот с кем путин готов разговаривать. При участии, без участия это детали. Военного пути истощить рф, выйти на границы 2022 нет, доказано контрнаступлением. Сколько еще контрнаступлений должно провалиться, чтобы все сели за стол переговоров?

"брать Шольца, Макрона, Си, Эрдогана, Орбана, Трампа" мы не можем.
Они займутся этим тогда, когда они решат, что пора. Кстати, не уверен, что такие переговоры уже не ведутся.
Орбан уже "сел", но это мелкая пешка, роль которой ничтожна.
О границах 2022 сегодня, скорее всего, речи уже не будет.
Возможно, что Зеленскому следовало ехать не с таким планом, но это обсуждать не могу, т.к. не знаю содержания его плана. И не знаю реакции Байдена, Харрис и Трампа.
И от ситуации на фронте всё же сильно зависит, до чего можно будет договориться.
Поэтому сегодня пока что нужны и оружие, и мобилизация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:45

"Європа, йди в ..."© Класика))

  andrijk777 написав:Вірив що США є "світовим поліцейським", виступає за добро і т.д. Зараз я цю лапшу вже зняв. Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
Хех, я це зрозумів ще після півроку, після початку повномасштабки!
Я так і писав, що колективний захід - гі мно! А всі мені казали - "то просто варення зцукрилось!")))
Всі казали мені - "сиди тихо! Добре що і це дають!"

А те, що "пацієнту потрібно робити операцію(дати максимум зброї/техніки/грошей), а не колоти щоразу по-трошки вітамінчиків" - всім якось було пох!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:54

Куди котиться цей світ?

  Wirująświatła написав:Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.
Все то так, але!
Є ж якась загальна світова мораль?
Право на життя?
Свободу?
Загальні світові цінності життя/здоров'я/свободи людей?

Тому і ЦИНІЧНО - бо вони просто, даючи по чайній ложці допомоги спостерігають, як все руйнується... руйнуються сотні тисяч сімей... людських життів... сотні тисяч калік...
Цинічно спостерігають, як на цвинтарях маленькі діти обнімають стели з фотографіями своїх татів...

Хіба це не цинічно?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Если у них не хватало "ресурсів і можливостей", то почему не пошли на союз с СССР?

Вам потрібно підучити історію. В умовному 1938 Сталін був не меншим ворогом ніж Гітлер. Просто кордону спільного не було, тому загроза від Гітлера була більша.

Подучите вы.
С 1938 была угроза нападения СССР на Францию или Англию? Не смешно.
То, что они боялись "мирового коммунизма", это правда. Запад и Союз были врагами, но такими же, как и после войны.

"Нехватка ресурсів" і "боязнь" це фактично синоніми в контексті розмови.
Ви боїтесь тому що вам не хватає ресурсів. Якщо у вас ресурсів хватає то і боятись ви не будете, немає потреби боятись. :D

Неверно. В 1 МВ Антанта победила Германию, ресурсов хватило, даже несмотря на выход России из войны в самом конце. В 1936-38 у них ресурсов точно было значительно больше, чем у Германии.
Но можно бояться крови и потерь, которые принесёт война.
Вы не заметили мой вопрос о согласии на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны? В 1936 у Германии уже было больше ресурсов, чем у Англии и Франции?
Так что "Вам потрібно підучити історію". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?
Дача, шашлыки, пиво и ТВ. Смотрел как проходили выборы, бегом с дачи или перед походом на шашлыки в кабинку и давай голосовать за тех, которые впихнул по пятницам на ТВ Савик или по четвергам Мосийчук.
Хотя перед кабинками висели программы и др. кандидатов, которые не светились на ТВ и за которых не агитировали на предприятиях. Интересно кто читал их программы и хоть кто то за не продвинутых голосовал???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 вер, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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