Додано: Суб 28 вер, 2024 14:59

Бетон написав: a77 написав: andrijk777 написав: Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка. Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.



Особенно пан Трамп.

Утром может одно сказать, вечером сделать другое.

Но американским хомячкам (его сторонникам) нравится, ну ради бога. Жаль только что от их выбора многие вещи в мире зависят (и речь даже не об Украине, а вообще, типо Америка глобальный лидер же ). Особенно пан Трамп.Утром может одно сказать, вечером сделать другое.Но американским хомячкам (его сторонникам) нравится, ну ради бога. Жаль только что от их выбора многие вещи в мире зависят (и речь даже не об Украине, а вообще, типо Америка глобальный лидер же ).

Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?

Ааа, "вы" были заняты распилом самолетов на металлолом, а сегодня вдруг все должны. Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?Ааа, "вы" были заняты распилом самолетов на металлолом, а сегодня вдруг все должны.

А чего вы мне задаете этот вопрос ?1. Мне тоже интересен ответ на него, чем у нас занимались керманычи 30 з гаком лет.2. У меня лично нет должностных гос. полномочий, а если бы и были, то, по-моему , в нашей прекрасной системе уже сложно принимать какие-то эффективные решения, ибо везде у всех на местах личные "интересы", а во гос.власть идут преимущественно не чтоб что-то улучшить, а занять хлебное местечко и тырить.ПС. Но как это (1,2) соотносится с тем, что западные политики тоже относятся "свысока" к своим избирателям, занимаясь популизмом и прочим?