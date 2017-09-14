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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 14:59
Бетон написав: a77 написав: andrijk777 написав:
Ні не "тоже". Абсолютно протилежна поведінка.
Особенно пан Трамп.
Утром может одно сказать, вечером сделать другое.
Но американским хомячкам (его сторонникам) нравится, ну ради бога. Жаль только что от их выбора многие вещи в мире зависят (и речь даже не об Украине, а вообще, типо Америка глобальный лидер же ).
Покажите, кто мешал вам плследние 30 лет стать такой же сверхдержавой? Создать айфон? Фейсбук?
Ааа, "вы" были заняты распилом самолетов на металлолом, а сегодня вдруг все должны.
А чего вы мне задаете этот вопрос ?
1. Мне тоже интересен ответ на него, чем у нас занимались керманычи 30 з гаком лет.
2. У меня лично нет должностных гос. полномочий, а если бы и были, то, по-моему , в нашей прекрасной системе уже сложно принимать какие-то эффективные решения, ибо везде у всех на местах личные "интересы", а во гос.власть идут преимущественно не чтоб что-то улучшить, а занять хлебное местечко и тырить.
ПС. Но как это (1,2) соотносится с тем, что западные политики тоже относятся "свысока" к своим избирателям, занимаясь популизмом и прочим?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:02
Успіх написав:
..........
Всі казали мені - "сиди тихо! Добре що і це дають!"
А те, що "пацієнту потрібно робити операцію(дати максимум зброї/техніки/грошей), а не колоти щоразу по-трошки вітамінчиків" - всім якось було пох!
Я Вам такого не писал.
Ну, так я ж "совок".
Хіба це не цинічно?
Цинично.
Но так устроен мир. "Своя рубашка ближе к телу".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 вер, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:04
ЛАД написав:
Ядерной войны боятся все. Если вы не боитесь. то это не свидетельство вашего ума.
) яка Вам різниця чим вбють Вас і ваших дітей ? Високотехнологічною бомбою чи камяною сокирою?
Ядерна бомба тільки дещо урівняла шанси всіх.
Врятлі чоловіку на передку є особлива різниця між сонцепьоком і ядрьоною бомбою. Я даж Вам шепну- шанси, що удар буде по глибоким тилам вищий.
Кудись в район щільних забудов і цетрів прийняття рішень, а це звичайно викликає глибоку стурбованість даж занепокоєння)
Насправді зброя масового знищення це артилерія. Мясорубка просто працює вдовгу і потребує поступової подачі мяса та відлагодженої логістики і підвозу залізнодорожним транспортом.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:07
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.
Все то так, але!
Є ж якась загальна світова мораль?
Право на життя?
Свободу?
Загальні світові цінності життя/здоров'я/свободи людей?
Тому і ЦИНІЧНО - бо вони просто, даючи по чайній ложці допомоги спостерігають, як все руйнується... руйнуються сотні тисяч сімей... людських життів... сотні тисяч калік...
Цинічно спостерігають, як на цвинтарях маленькі діти обнімають стели з фотографіями своїх татів...
Хіба це не цинічно?
и что им сделать? объявить войну путину и получить такое же на своей территории с риском ядерного удара? их же политиков не эмпатировать выбирали. Наши политики тоже на шото надеялись когда били горшки с путиным. Авось пронесёт? Не пронесло.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 28 вер, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:10
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.
Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:12
a77 написав:
Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку отправлять ?
вспомнили, он там с 1го дня. меморандум дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. · лист з нагадуванням про що-небудь
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в Суб 28 вер, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:16
Banderlog написав: ЛАД написав:
Ядерной войны боятся все. Если вы не боитесь. то это не свидетельство вашего ума.
) яка Вам різниця чим вбють Вас і ваших дітей ? Високотехнологічною бомбою чи камяною сокирою?
Ядерна бомба тільки дещо урівняла шанси всіх.
Врятлі чоловіку на передку є особлива різниця між сонцепьоком і ядрьоною бомбою. Я даж Вам шепну- шанси, що удар буде по глибоким тилам вищий.
Кудись в район щільних забудов і цетрів прийняття рішень, а це звичайно викликає глибоку стурбованість даж занепокоєння)
Насправді зброя масового знищення це артилерія. Мясорубка просто працює вдовгу і потребує поступової подачі мяса та відлагодженої логістики і підвозу залізнодорожним транспортом.
То, что Вы написали, верно в отношении тактического ЯО.
В случае настоящей ядерной войны с массовым применением стратегического ЯО ситуация другая.
Сегодня вы на фронте можете надеяться, что вы защитите свою семью и своих детей в тылу. В случае всеобщей ядерной войны вы на это рассчитывать не сможете. Скорее, наоборот - они в тылу могут погибнуть раньше, чем их защитник на фронте. Вы правильно это отметили.
Ну и результаты для оставшихся в живых будут другими.
Если будет применено тактическое ЯО, то резко возрастает вероятность применения и стратегического.
И я писал именно о страхе перед войной с массовым применением стратегического ЯО.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:22
a77 написав: Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.
Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ?
А что, он ещё не там?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:26
ЛАД написав:
А что, он ещё не там?
Кто его подписывал то уже 100% там))
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Додано: Суб 28 вер, 2024 15:27
Игорь Алексеевич написав: Сибарит написав: andrijk777 написав:
Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
Какую из них?
Любую. Возможно даже ту про которую он и не думал.
Какой план про мир, если он не услышит вначале слово народа. А то мы обсуждаем рашу и пуйло, а сами точно и не знаем про что говорится в оф.документах Власти про мир от имени народа.
Если любую, то какие претензии?
Голоса патриотов из народа тоже раздаются, вот их и услышали.
Или мнение народа - это Ваше мнение?
Ваше желание все знать о стратегии умиляет, но это не реализуемо даже в мирное время.
Заметьте, даже у нас на форуме мнений больше, чем участников. И все они из народа. Если все послушать и попытаться реализовать, это будет очень сильно напоминать шизофрению.
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