Додано: Суб 28 вер, 2024 15:33

ЛАД написав: a77 написав: Wirująświatła написав: ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан . ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать?



Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ? Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ?

А что, он ещё не там? А что, он ещё не там?

В пути туда , но у них есть шансРашка то понятно срать хотела на него, но любимая Америка типа ж должна уважать то, что сама подписывала в качестве гаранта, иначе негоже с ними иметь какие-то делаХотя я конечно говорю это всё с иронией, поскольку и так уже понятно, что эти все международные договоренности, бумажки и т.н. мировой порядок - это такое.