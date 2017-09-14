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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10096100971009810099>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:29

  Игорь Алексеевич написав:Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7195093/

Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем. :(
Тобто коли дарують списані тролейбуси/трамваї/автобуси... - то це класно
а коли зброю - то це погано?

Може
труси.. хрестик?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:33

  ЛАД написав:
  a77 написав:
  Wirująświatła написав:ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного. Американцы выбирают президента чтобы улучшить свою жизнь, а не нашу. Почему кто то должен нам помогать? Любая помощь это действительно добрая воля. Ни по какому документу Запад этого делать не обязан.


Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ?

А что, он ещё не там?


В пути туда , но у них есть шанс :D .
Рашка то понятно срать хотела на него, но любимая Америка типа ж должна уважать то, что сама подписывала в качестве гаранта, иначе негоже с ними иметь какие-то дела :lol:

Хотя я конечно говорю это всё с иронией, поскольку и так уже понятно, что эти все международные договоренности, бумажки и т.н. мировой порядок - это такое.
Востаннє редагувалось a77 в Суб 28 вер, 2024 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:34

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ядерка. Опять Бред. Раша хоть и без мозгов, но они живут с сундуками западных и америк.денег. Или элита отказалась уже от своей недвиж, яхт, отдыхе и решили прожить остаток жизни под землёй? Сегодня не год Хрущёва. Не надо сравнивать телефоны от укртелекома и сег. Айфона((

Не надо.
Но и считать, что основы для опасений по поводу ядерной войны нет, тоже невозможно.

Если и возможна ядерка, то по какой то опред. цели малого заряда. Но не ядерка, как нам показывали по ТВ с бункерами и вспышка - слево или справа))

Пока существует ЯО, существует и вероятность его применения. В т.ч. и "как нам показывали по ТВ с бункерами и вспышка - слево или справа"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:37

  a77 написав:..........
За углом :D .
Рашка то понятно срать хотела на него, но любимая Америка типа ж должна уважать то, что сама подписывала, иначе негоже с ними иметь какие-то дела :lol:

Хотя я конечно говорю это всё с иронией, поскольку и так уже понятно, что эти все международные договоренности, бумажки и т.н. мировой порядок - это такое.

Будапештский меморандум был бумажкой с самого начала.
Как и любой другой меморандум. Это не договор, который тоже порой нарушается, но всё же.
А тут даже нарушать не надо - нечего. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:38

Цинічний світ!©

  Wirująświatła написав:и что им сделать? объявить войну путину и получить такое же на своей территории с риском ядерного удара? их же политиков не эмпатировать выбирали. Наши политики тоже на шото надеялись когда били горшки с путиным. Авось пронесёт? Не пронесло
Дати нам разово більше "всього".
Щоб ми могли дійти до кордонів))
Ну, або ХОЧА Б щоб ми трохи ЛБЗ посунули в сторону ворога!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:41

Сибарит
Как у Вас дела? Всё по-прежнему?
Как здоровье?
Удачи Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Нам навязали картинку, что все рады и мы счастливы этому.
Кстати не слышал, что бы дарили старые трамваи до войны. Покупали по уценки - да, читал про такое.

Дарували ще й як https://vinnitsa.info/article/chomu-u-v ... i-tramvayi
З 2006 року Вінниця співпрацює зі Швейцарією у сфері розвитку громадського електротранспорту. Так, з 2006 по 2011 Цюрих безоплатно передав Вінниці 116 трамвайних вагонів Karpfen та Mirage, а в 2023 році вулицями нашого міста почали курсувати й новіші моделі «швейцарців» – Tram 2000.


  Игорь Алексеевич написав:И опять же нам пишут про подарки, но обычно взамен просят тоже подарок, но лучше.

Пруфи є? Звичайно проросійським троллям тут вигідно Захід очерняти, але цікаво, що Цюріх взяв від Вінниці взамін? :mrgreen:
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 28 вер, 2024 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:43

  ЛАД написав:Сибарит
Как у Вас дела? Всё по-прежнему?
Как здоровье?
Удачи Вам.

Спасибо!
Все в порядке и все по-прежнему.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:44

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного.

Видно ви не зовсім розумієте що я написав.
Не потрібно узагальнювати мої слова.
По вашому виходить що Рейх і США одинакові. Обидві вони "отстаивали свои интересы".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:47

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Не надо.
Но и считать, что основы для опасений по поводу ядерной войны нет, тоже невозможно.

Если и возможна ядерка, то по какой то опред. цели малого заряда. Но не ядерка, как нам показывали по ТВ с бункерами и вспышка - слево или справа))

Пока существует ЯО, существует и вероятность его применения. В т.ч. и "как нам показывали по ТВ с бункерами и вспышка - слево или справа"

Трошки математики
Ми мали і віддали
у нас було 1240 балістичних боєголовок на стратегічних ракетах,
ще ми мали 40 стратегічних бомбардувальників, що несли приблизно 550-600 ядерних крилатих ракет,
а відтак весь ядерний потенціал України обчислювався 2 тисячами стратегічних ядерних боєголовок

19 Ту160 - по 0,25млрд=4,75 млрд доларів
21 ТУ95МС - по 0,026млрд=0,55млрд доларів
350 ракет по 0,13млрд =45,5 млрд
Всього ________________50,3млрд Доларів ВІДДАЛАУкраїна у вигляді роззброєння..
Натомість тільки за 2 роки війни отримала допомоги в рази більше від 100 до 150 млрд доларів+ планується що отримає ще мінімум 50-100 млрд....

Тому перш ніж хаяти союзників - варто трошки подумати чи дійсно ВОНИ винуваті.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 28 вер, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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