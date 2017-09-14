Додано: Суб 28 вер, 2024 15:48

Успіх написав: Дати нам разово більше "всього". Дати нам разово більше "всього".

есть риски что всё это разбомбят на складах, думаешь чего стреляли по складам новой почты? далее есть риски что при отступлении трофеи достанутся врагу. Ну и надо уметь обращаться с их оружием. Вот дай тебе хаймарс или ф-16 шо ты с ними будешь делать? много причин для отказа, помимо пресловутой жадности. И всё равно разово не выйдет. Война проглотит и скажет дайте ещё. Тогда уже точно не дадут поскольку разовая акция кончилась. А так по чуть чуть есть надежда что еще годик-два продержимся. Дают как раз чтобы продержались, а не для победы.