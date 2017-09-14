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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1009710098100991010010101>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:48

  Успіх написав:Дати нам разово більше "всього".
есть риски что всё это разбомбят на складах, думаешь чего стреляли по складам новой почты? далее есть риски что при отступлении трофеи достанутся врагу. Ну и надо уметь обращаться с их оружием. Вот дай тебе хаймарс или ф-16 шо ты с ними будешь делать? много причин для отказа, помимо пресловутой жадности. И всё равно разово не выйдет. Война проглотит и скажет дайте ещё. Тогда уже точно не дадут поскольку разовая акция кончилась. А так по чуть чуть есть надежда что еще годик-два продержимся. Дают как раз чтобы продержались, а не для победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 15:52, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 15:48

В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.
olmyb
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

Игорь Алексеевич


Курачку скушал за ночь,


О боже, ну нееееет!!
За что это все?!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:02

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я міг би ще в 2022 році звалити за кордон. Просто там жити і ні про що не думати
Тобто, думки були лише звалити, а піти на фронт - навіть близько не думав!🤦🏻
  pesikot написав:Але я свідомо залишився тут
Щось нагадало #боневтік🤦🏻😁😁😁

Боневтік - це твій кумир, за якого ти досі топишь :)

Проте, моя думка значно відрізняється від думки Бетона, закарпатського котловика, UA
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:06

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:що Цюріх взяв від Вінниці взамін?
Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.

Так будуть пруфи, що взяв Цюріх від Вінниці?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:11

  ЛАД написав:Но можно бояться крови и потерь, которые принесёт война.
Вы не заметили мой вопрос о согласии на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны? В 1936 у Германии уже было больше ресурсов, чем у Англии и Франции?

В першому питанні ви збрехали. Ніякого "согласия" зі сторони Заходу не було.
По контексту розмови питання мало б звучати так: "Чому Захід не відреагував на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны?"
Відповідаю: Не не усі порушення договорів(домовленостей) потрібно реагувати війною. В основному війною реагують у крайніх випадках.

Можна мені питання.
Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? :D
Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають?
Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни – ЗМІ
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/28/7477238/

Китай лідирує за обсягами імпорту в Україну, які досягли $2,018 млрд
https://hvylya.net/uk/news/291551-kitay ... -2024-godu

Як так? Цікаво, що думають в ОП, Кулеба і Сибіга?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:13

  a77 написав:Пресловутый будапешстский меморандум можно окончательно на помойку выкидывать ?

А ви ЩЕ його не викинули на помойку? :D :D
Оглядаючись назад його можна було викинути відразу після підписання.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:17

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:що Цюріх взяв від Вінниці взамін?
Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.

Так будуть пруфи, що взяв Цюріх від Вінниці?

Швейцарские компании активно представлены в Украине по продаже зерном, пестицидов и семян, удобрения, конд. изделия, кофе, соусы и др. продукты питания, сигареты, прохл. напитки Кока - кола, древесина и т.д.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:23

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав: Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.

Так будуть пруфи, що взяв Цюріх від Вінниці?

Швейцарские компании активно представлены в Украине по продаже зерном, пестицидов и семян, удобрения, конд. изделия, кофе, соусы и др. продукты питания, сигареты, прохл. напитки Кока - кола, древесина и т.д.

Ну і? Це є пруфом? Сонце сходить на сході а заходить на заході. :mrgreen:
BIGor
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