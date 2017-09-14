есть риски что всё это разбомбят на складах, думаешь чего стреляли по складам новой почты? далее есть риски что при отступлении трофеи достанутся врагу. Ну и надо уметь обращаться с их оружием. Вот дай тебе хаймарс или ф-16 шо ты с ними будешь делать? много причин для отказа, помимо пресловутой жадности. И всё равно разово не выйдет. Война проглотит и скажет дайте ещё. Тогда уже точно не дадут поскольку разовая акция кончилась. А так по чуть чуть есть надежда что еще годик-два продержимся. Дают как раз чтобы продержались, а не для победы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 15:52, всього редагувалось 3 разів.
В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.
Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.
ЛАД написав:Но можно бояться крови и потерь, которые принесёт война. Вы не заметили мой вопрос о согласии на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны? В 1936 у Германии уже было больше ресурсов, чем у Англии и Франции?
В першому питанні ви збрехали. Ніякого "согласия" зі сторони Заходу не було. По контексту розмови питання мало б звучати так: "Чому Захід не відреагував на ликвидацию в 1936 Рейнской демилитаризованной зоны?" Відповідаю: Не не усі порушення договорів(домовленостей) потрібно реагувати війною. В основному війною реагують у крайніх випадках.
Можна мені питання. Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають? Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.
Так будуть пруфи, що взяв Цюріх від Вінниці?
Швейцарские компании активно представлены в Украине по продаже зерном, пестицидов и семян, удобрения, конд. изделия, кофе, соусы и др. продукты питания, сигареты, прохл. напитки Кока - кола, древесина и т.д.
Игорь Алексеевич написав: Полазьте в интернете и может найдёте, какие компании открыли бизнес в Украине. И не обяз. прям Швейцария, возможно др. компании которые работают на рынок Швейцарии. Сегодня нет обычной схемы в работе. Типа Украина - Швейцария. В этом промежутке может быть и Турция или Кипр или ...или...или. Много вариантов. Интересно Вам часто дарят просто так? Пришли и говорят хотим подарить вашей компании.... Взял подарок, то значит на сл. день прийдут с просьбой что то дать в обратку, или типа невзначай могут предложить условия для сотрудничества. Курачку скушал за ночь, то надо её было изначально не брать, а взял то надо чем то угодить гостям.
Так будуть пруфи, що взяв Цюріх від Вінниці?
Швейцарские компании активно представлены в Украине по продаже зерном, пестицидов и семян, удобрения, конд. изделия, кофе, соусы и др. продукты питания, сигареты, прохл. напитки Кока - кола, древесина и т.д.
Ну і? Це є пруфом? Сонце сходить на сході а заходить на заході.