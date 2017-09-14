olmyb написав:В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.
У вас надто оптимістична оцінка ситуації. У вас неправильна оцінка ситуації майже в кожному реченні. Починаючи з того що можна застосувати ТЯЗ по ЗСУ і мирне населення постраждає мінімально.
Але в загальному ви праві - на сьогодні мінусів більше ніж плюсів(хоча у вас плюсів не має ). А в реальності вони є.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
есть риски что всё это разбомбят на складах, думаешь чего стреляли по складам новой почты? далее есть риски что при отступлении трофеи достанутся врагу. Ну и надо уметь обращаться с их оружием. Вот дай тебе хаймарс или ф-16 шо ты с ними будешь делать? много причин для отказа, помимо пресловутой жадности. И всё равно разово не выйдет. Война проглотит и скажет дайте ещё. Тогда уже точно не дадут поскольку разовая акция кончилась. А так по чуть чуть есть надежда что еще годик-два продержимся. Дают как раз чтобы продержались, а не для победы.
Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки... Але 1,5роки тому оця☝️ розмова і цей допис вже відбулись)) І от нам наче тоді дали, щоб ми протримались ще той рік)) І от він підходить до завершення Що далі?
Взагалі, до чого я це все? До того - що протриматись рік-два, що би що?
Я розумію, що вночі треба протриматись декілька годин, щоб настав світанок/світло в кінці тунелю!
budivelnik написав:19 Ту160 - по 0,25млрд=4,75 млрд доларів 21 ТУ95МС - по 0,026млрд=0,55млрд доларів 350 ракет по 0,13млрд =45,5 млрд Всього ________________50,3млрд Доларів ВІДДАЛАУкраїна у вигляді роззброєння.. Натомість тільки за 2 роки війни отримала допомоги в рази більше від 100 до 150 млрд доларів+ планується що отримає ще мінімум 50-100 млрд....
Тому перш ніж хаяти союзників - варто трошки подумати чи дійсно ВОНИ винуваті.
Мені простих "пересічних ухилянтів" - місцями, навіть, шкода... А от тих ухилянтів, які псевдопатріоти, які б воювали ЧУЖИМИ РУКАМИ(і тільки чужими!!!) до останньої верби - я копав би їх на кожному кроці!!!
Ехххххххх, Кім Чен Іна на них нема)) - а то б отак роззявили рота і вякнули "а давайте до кордонів 91го! До останньої верби!" - і куяк! Вже наступного дня в піхоті показуєш "не словом, а ділом!"
Я б їх су чар навчив би швидко ПО-СПРАВЖНЬОМУ Батьківщину любити!