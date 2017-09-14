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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1009810099101001010110102 ... 10104>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:24

  olmyb написав:В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.

У вас надто оптимістична оцінка ситуації. У вас неправильна оцінка ситуації майже в кожному реченні. Починаючи з того що можна застосувати ТЯЗ по ЗСУ і мирне населення постраждає мінімально.

Але в загальному ви праві - на сьогодні мінусів більше ніж плюсів(хоча у вас плюсів не має :D ). А в реальності вони є. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 16:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:24

А на війні - як на війні©

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Как у Вас дела? Всё по-прежнему?
Как здоровье?
Удачи Вам.

Спасибо!
Все в порядке и все по-прежнему.

Так - в нас теж водіїв в піхоту не кидають))


А що там наш Фріз?
Хтось має до нього контакти?

Як він там?
Цікава була б його думка щодо довколишнього бардаку/ситуації?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:29

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:Ну і? Це є пруфом? Сонце сходить на сході а заходить на заході.
А вы пальчиками поклацайте и найдёте Швейц. компании работ. в Украине. Или пальчики болят....?))

Так де пруфи? Замість пруфів - перехід на особистості! Ви підпадаєте по всім ознакам під тролля, кацапського тролля.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:40

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Дати нам разово більше "всього".
есть риски что всё это разбомбят на складах, думаешь чего стреляли по складам новой почты? далее есть риски что при отступлении трофеи достанутся врагу. Ну и надо уметь обращаться с их оружием. Вот дай тебе хаймарс или ф-16 шо ты с ними будешь делать? много причин для отказа, помимо пресловутой жадности. И всё равно разово не выйдет. Война проглотит и скажет дайте ещё. Тогда уже точно не дадут поскольку разовая акция кончилась. А так по чуть чуть есть надежда что еще годик-два продержимся. Дают как раз чтобы продержались, а не для победы.

Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки...
Але 1,5роки тому оця☝️ розмова і цей допис вже відбулись))
І от нам наче тоді дали, щоб ми протримались ще той рік))
І от він підходить до завершення :mrgreen:
Що далі?

Взагалі, до чого я це все?
До того - що протриматись рік-два, що би що?

Я розумію, що вночі треба протриматись декілька годин, щоб настав світанок/світло в кінці тунелю!

А тут який цимес?
Яка суть?
Яка вигода?
Що отримаємо, крім ще більше руйнувань/страждань... ще більше малих діток, які на цвинтарях будуть обнімати стели з фотографіями своїх татів?!
https://youtube.com/shorts/j1HWDfEqvR0? ... 2EsNjoXCU8
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 28 вер, 2024 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:47

Без слів

  budivelnik написав:19 Ту160 - по 0,25млрд=4,75 млрд доларів
21 ТУ95МС - по 0,026млрд=0,55млрд доларів
350 ракет по 0,13млрд =45,5 млрд
Всього ________________50,3млрд Доларів ВІДДАЛАУкраїна у вигляді роззброєння..
Натомість тільки за 2 роки війни отримала допомоги в рази більше від 100 до 150 млрд доларів+ планується що отримає ще мінімум 50-100 млрд....

Тому перш ніж хаяти союзників - варто трошки подумати чи дійсно ВОНИ винуваті.

https://youtube.com/shorts/JMWj-ZU7SL0? ... WP1DgnZ-Xp
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 16:59

  Успіх написав:
  pesikot написав:Боневтік - це твій кумир, за якого ти досі топишь :)

Проте, моя думка значно відрізняється від думки Бетона, закарпатського котловика, UA
Відрізняються... - ти приховував, що сцяв))
А тут так пртужно бив себе в груди, який патріот))

А виявилось, ти просто засцяв йти на фронт!
Та навіть, піти в тероборону - і то зацяв!🤦🏻

То добре, коли позиція ухилянтів та бажаючих виїхати тобі ближче.
Нехай так

Продовжуй з ними і вже скоро будешь не котів годувати ковбасою, а з котамми за горобців змагатись :)

І да, я чекаю, коли ти, відважний воїн підешь в ЗСЧ :)
От я хочу на це подивитись :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:04

"А мене б до влади хоч на один день...")))))

  Velz написав:будете ходить ухилянтов пинать,
Мені простих "пересічних ухилянтів" - місцями, навіть, шкода...
А от тих ухилянтів, які псевдопатріоти, які б воювали ЧУЖИМИ РУКАМИ(і тільки чужими!!!) до останньої верби - я копав би їх на кожному кроці!!!

Ехххххххх, Кім Чен Іна на них нема)) - а то б отак роззявили рота і вякнули "а давайте до кордонів 91го! До останньої верби!" - і куяк! Вже наступного дня в піхоті показуєш "не словом, а ділом!" :mrgreen:

Я б їх су чар навчив би швидко ПО-СПРАВЖНЬОМУ Батьківщину любити! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки...
Що далі?

Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Самая большая хохма - хасидов воюющий Израиль пускает в воюющую Украину поскакать
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.
Про их экономику мы слышали и в 22г. и в 23 и в 24. Теперь 25г. По др. источникам их золот. запаса хватит держать на плаву экономику ещё лет 5.
Игорь Алексеевич
 
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