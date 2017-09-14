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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:17
pesikot написав:
То добре, коли позиція ухилянтів та бажаючих виїхати тобі ближче.
Якщо вони втікають від внутрішньої "репресії" і не б'ють себе в груди, які вони патріоти і що воювати треба до останньої верби... - то я таких РОЗУМІЮ!
pesikot написав:
І да, я чекаю, коли ти, відважний воїн підешь в ЗСЧ
От я хочу на це подивитись
Спрацює план Б, то не буде ніякого сзч!
Це раз!
А друге, якщо і сзч, то за 31місяць на фронті - я його заслужив! Як і всі, що вже воюють більше двох років!
Якщо влада до сих пір не подумала/не продумала демобілізацію, то фронтовики самі собі її придумали!
А було просто-напросто, після року повномасштабки, підготовляти додатковий резерв всього лиш 7-10К/міс і замінювати тих, хто з самого початку на фронті...
Все було просто!
Але тепер все складніше... - хоч і зараз можливо запустити плавну демобілізацію!(замінювати щомісяця додаткових 10К фронтовиків, крім вбитих/поранених/сзчешників)
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:19
Успіх написав: Velz написав:
будете ходить ухилянтов пинать,
Мені простих "пересічних ухилянтів" - місцями, навіть, шкода...
А от тих ухилянтів, які псевдопатріоти, які б воювали ЧУЖИМИ РУКАМИ(і тільки чужими!!!) до останньої верби - я копав би їх на кожному кроці!!!
Ехххххххх, Кім Чен Іна на них нема)) - а то б отак роззявили рота і вякнули "а давайте до кордонів 91го! До останньої верби!" - і куяк! Вже наступного дня в піхоті показуєш "не словом, а ділом!"
Я б їх су чар навчив би швидко ПО-СПРАВЖНЬОМУ Батьківщину любити!
Да. Все правильно. И добавить нечего. Ну погодите, года два-три, будет им и кимченын. Опять закон поменяют, и в указ 402 изменения внесут.. Пойдут и с брони,и с отсрочки, и непридатни, одни мусора и депутаты останутся. А что делать когда закончатся те,кого гребут сейчас? Поотменяют все нахрен, еще и возраст понизят а может и повысят! Историю учить нужно,она циклична. Поисковое слово-"фольксштурм".
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:21
Игорь Алексеевич написав: Дюрі-бачі написав:
Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.
Про их экономику мы слышали и в 22г. и в 23 и в 24. Теперь 25г. По др. источникам их золот. запаса хватит держать на плаву экономику ещё лет 5.
Отож!
А головне, що з нами/Україною буде ще за 1,5роки?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:24
Bobua написав: ЛАД написав:
Тут Арестовича часто клеймят, но уровень явно на голову выше многих местных аналитиков.
Не знаю, насколько он прав, но, по крайней мере, выглядит логично и очень похоже на правду.
Если вкратце, то он рассматривает нашу войну как часть глобального конфликта (о чём писал здесь detroytred
). И достаточно подробно об этом говорит.
Но делает из этого выводы, которые не смог или не захотел (или не захотел писать здесь) сделать detroytred
.
Он говорит, что поддерживать нас США будут. Хоть демы, хоть респы, а все события в ходе визита (в т.ч. и "скандал" с Пенсильванией) - предвыборные, чисто внутренние игры. Основная наша проблема в том, что у нас с Западом (в частности, США) не совпадают цели
. И на сегодня это неустранимое препятствие. Мы хотим победы и границ91, а самые горячие головы мечтают о разгроме и распаде/уничтожении РФ
А Запад этого совсем не хочет. У него свои интересы и цели по отношению к РФ в геополитическом раскладе (и это далеко не только и не столько нефть-газ).
Но, учитывая, что мы на 80% обеспечиваем войну за счёт Запада, мы должны значительно сильнее считаться с их
мнением и их
целями. А мы упорно настаиваем на своих.
В результате к нам относятся примерно как родители в супермаркете к капризному ребёнку.
И в этом (несовпадении целей) истинная причина наших проблем в отношениях с Западом. И они не устранятся, пока мы не согласимся привести наши
цели в соответствие с их
целями. Наоборот не будет.
Всё это вполне согласуется с высказываниями Павела и многих других западных политиков. И с тем, что ни Байден, ни Трамп не говорят о "победе".
Это печально (для нас), но очень похоже на правду.
Вполне вероятно, что война закончится по корейскому сценарию, но основные договорённости будут не по Украине, а по значительно более общим и важным (для Запада) вопросам, о которых, возможно, вслух и не объявят.
Короче, рекомендую к прослушиванию. Беседа длинная - 50 мин., но вполне можно слушать на скорости 1,5. Я слушал даже на 1,75, но с субтитрами.
А хто такі “ми”? 😳🙀😱
Мрії -- то окрема тема.
Але от щодо кордонів 91р.(на який місяць, до речі 🤔), чи навіть січень 22р. -- то всіх кому це треба -- вже давно й з нетерпінням чекають в ЗСУ. На нулі.
А враховуючи, що вони не йдуть -- отже їм це й не треба...
І весь світ бачить, що нам це не треба. Що десяток млн ухилянтів як не зміцнють “свою особисту броню”, то шукають спосіб втекти з країни.
То може краще було би поїменно називати осіб, які морочать голови і нам і нашим союзникам...
тобто на 1 в ЗСУ у нас нема 8..10 гречкосіїв у тилу, а ще ж всякі інші силовики та заброньовані і не тільки цмудильники державної сісі, багато з яких турбо-реактивні диванні здобувачі кордонів 91
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 28 вер, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:25
Бетон написав:
Самая большая хохма - хасидов воюющий Израиль пускает в воюющую Украину поскакать
Так посмотри на это с другой стороны
Перейди в хасиды ... тема же
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:25
Velz написав: Успіх написав: Velz написав:
будете ходить ухилянтов пинать,
Мені простих "пересічних ухилянтів" - місцями, навіть, шкода...
А от тих ухилянтів, які псевдопатріоти, які б воювали ЧУЖИМИ РУКАМИ(і тільки чужими!!!) до останньої верби - я копав би їх на кожному кроці!!!
Ехххххххх, Кім Чен Іна на них нема)) - а то б отак роззявили рота і вякнули "а давайте до кордонів 91го! До останньої верби!" - і куяк! Вже наступного дня в піхоті показуєш "не словом, а ділом!"
Я б їх су чар навчив би швидко ПО-СПРАВЖНЬОМУ Батьківщину любити!
Да. Все правильно. И добавить нечего. Ну погодите, года два-три, будет им и кимченын.
Опять закон поменяют, и в указ 402 изменения внесут.. Пойдут и с брони,и с отсрочки, и непридатни, одни мусора и депутаты останутся. А что делать когда закончатся те,кого гребут сейчас? Поотменяют все нахрен, еще и возраст понизят а может и повысят! Историю учить нужно,она циклична. Поисковое слово-"фольксштурм".
Що я можу тут сказити...
Крім слів Т.Г. Шевченка, мені і добавити нічого
Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої?
Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої, злої!
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:35
Игорь Алексеевич написав: Сибарит написав: andrijk777 написав:
Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається.
Какую из них?
Любую. Возможно даже ту про которую он и не думал.
Какой план про мир, если он не услышит вначале слово народа. А то мы обсуждаем рашу и пуйло, а сами точно и не знаем про что говорится в оф.документах Власти про мир от имени народа.
так хтось обіцяв "радитися з народом", але то таке, буває.
"Мало що, Анька, я на тобі обіцяв" (с)
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:37
Water написав: Игорь Алексеевич написав:
помог всем своим родственникам выехать за границу.
Це вони вже виїхали після 24.02.2022?
реально увидели, что в жизни главное.
І шо головне в їхньому житті?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:38
Игорь Алексеевич написав:
Про их экономику мы слышали и в 22г. и в 23 и в 24. Теперь 25г. По др. источникам их золот. запаса хватит держать на плаву экономику ещё лет 5.
Все залежить від того, наскільки санкції будуть виконувати партнери. Звісно якщо так, як ми (будемо підписувати нові контракти на прокачку газу з 01.01.2025), то грошей вистачить на довго. Але поки одні позитивні новини. Он ОПЕК+ хоче більше нафти видобувати.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 17:48
buratinyo написав:
Очередной пример демагогии. Заголовок вводит в заблуждение. Истина, судя даже по тексту статьи, а не по заголовку, заключена в желании некоторых глупцов раскрыть секретную естественно стратегию предоставления военной помощи, которая и приведет к победе Украину.
Вы настойчиво пытаетесь очернить партнеров Украины, ненавистных росии, с очевидной возможно не единственной целью, а именно - найти оправдание своему немужскому решению - подготовке к сваливанию из Украины в тот момент времени, когда каждая пара рук на вес золота. Семью ведь вы уже вывезли? Поправьте меня, если я ошибся.
Считаю нормальным решением для Мужчины обезопасить семью и готовить себя к сражению. Всем здесь придется искупаться в крови. Обстоятельства так сложились.
дерев"яна чурка пише з окопу?
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