Додано: Суб 28 вер, 2024 17:17

pesikot написав: То добре, коли позиція ухилянтів та бажаючих виїхати тобі ближче. То добре, коли позиція ухилянтів та бажаючих виїхати тобі ближче.

pesikot написав: І да, я чекаю, коли ти, відважний воїн підешь в ЗСЧ

От я хочу на це подивитись І да, я чекаю, коли ти, відважний воїн підешь в ЗСЧОт я хочу на це подивитись

Якщо вони втікають від внутрішньої "репресії" і не б'ють себе в груди, які вони патріоти і що воювати треба до останньої верби... - то я таких РОЗУМІЮ!Спрацює план Б, то не буде ніякого сзч!Це раз!А друге, якщо і сзч, то за 31місяць на фронті - я його заслужив! Як і всі, що вже воюють більше двох років!Якщо влада до сих пір не подумала/не продумала демобілізацію, то фронтовики самі собі її придумали!А було просто-напросто, після року повномасштабки, підготовляти додатковий резерв всього лиш 7-10К/міс і замінювати тих, хто з самого початку на фронті...Все було просто!Але тепер все складніше... - хоч і зараз можливо запустити плавну демобілізацію!(замінювати щомісяця додаткових 10К фронтовиків, крім вбитих/поранених/сзчешників)