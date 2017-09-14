З 2006 року Вінниця співпрацює зі Швейцарією у сфері розвитку громадського електротранспорту. Так, з 2006 по 2011 Цюрих безоплатно передав Вінниці 116 трамвайних вагонів Karpfen та Mirage, а в 2023 році вулицями нашого міста почали курсувати й новіші моделі «швейцарців» – Tram 2000.
Игорь Алексеевич написав:И опять же нам пишут про подарки, но обычно взамен просят тоже подарок, но лучше.
Пруфи є? Звичайно проросійським троллям тут вигідно Захід очерняти, але цікаво, що Цюріх взяв від Вінниці взамін?
якби їх не потрібно утилізовувати, на що пішли би додаткові кошти швейцарських платників податків. Як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають.
flyman написав:так хтось обіцяв "радитися з народом", але то таке, буває. "Мало що, Анька, я на тобі обіцяв" (с)
Не обіцяв, але особисто я надіявся що Зе буде більш відкритий(хоча б на рівні Саакашвілі). Виявилось він у цьому питанні ще гірший ніж По. А в те що Зе закінчить війну чи підніме економіку я ніколи не надіявся, не профі він в таких справах.
А ось що обіцяв Зе "на стадіоні":
Щодо війни: ми зробимо все, щоби її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пан Порошенко, зараз війна. І ви мені ставите такі питання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач, спасибі вам за все.
І ще в тему:
Добровольці та патріоти опинилися в тюрмах, бо для вас вони – загроза?
olmyb написав:В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.
У вас надто оптимістична оцінка ситуації. У вас неправильна оцінка ситуації майже в кожному реченні. Починаючи з того що можна застосувати ТЯЗ по ЗСУ і мирне населення постраждає мінімально.
Але в загальному ви праві - на сьогодні мінусів більше ніж плюсів(хоча у вас плюсів не має ). А в реальності вони є.
Відповідь може бути асиметрична, по тій же Курській АЕС, напр. і не одній
andrijk777 написав:Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного.
Видно ви не зовсім розумієте що я написав. Не потрібно узагальнювати мої слова. По вашому виходить що Рейх і США одинакові. Обидві вони "отстаивали свои интересы".
Вы сами написали: "США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ)" (интересно, что вы относите к варварским методам?). Такая же разница между США и Рейхом. Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Одновременно обвинение полагало, что между военными преступлениями союзников и деяниями руководителей нацистской Германии было как минимум одно ключевое различие: не масштаб, но намерение. «Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличали военные преступления Рейха
С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены
А сегодня у нас порой пытаются рассказывать, что немецкая оккупация была чуть ли не благом.
Позднее члены французской делегации отмечали, что Ментон (французский прокурор) представил историю взаимоотношений Франции и Германии как «вечную борьбу между силами Добра и духами Зла»