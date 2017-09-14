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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1010010101101021010310104>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:55

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нам навязали картинку, что все рады и мы счастливы этому.
Кстати не слышал, что бы дарили старые трамваи до войны. Покупали по уценки - да, читал про такое.

Дарували ще й як https://vinnitsa.info/article/chomu-u-v ... i-tramvayi
З 2006 року Вінниця співпрацює зі Швейцарією у сфері розвитку громадського електротранспорту. Так, з 2006 по 2011 Цюрих безоплатно передав Вінниці 116 трамвайних вагонів Karpfen та Mirage, а в 2023 році вулицями нашого міста почали курсувати й новіші моделі «швейцарців» – Tram 2000.


  Игорь Алексеевич написав:И опять же нам пишут про подарки, но обычно взамен просят тоже подарок, но лучше.

Пруфи є? Звичайно проросійським троллям тут вигідно Захід очерняти, але цікаво, що Цюріх взяв від Вінниці взамін? :mrgreen:

якби їх не потрібно утилізовувати, на що пішли би додаткові кошти швейцарських платників податків. Як то кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59

  flyman написав:так хтось обіцяв "радитися з народом", але то таке, буває.
"Мало що, Анька, я на тобі обіцяв" (с)

Не обіцяв, але особисто я надіявся що Зе буде більш відкритий(хоча б на рівні Саакашвілі). Виявилось він у цьому питанні ще гірший ніж По. А в те що Зе закінчить війну чи підніме економіку я ніколи не надіявся, не профі він в таких справах.

А ось що обіцяв Зе "на стадіоні":
Щодо війни: ми зробимо все, щоби її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пан Порошенко, зараз війна. І ви мені ставите такі питання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач, спасибі вам за все.

І ще в тему:
Добровольці та патріоти опинилися в тюрмах, бо для вас вони – загроза?

Це він закидав По. Але Зе поступив набагато мудріше, він загнав добровольців та патріотів в окопи! Тюрм може не вистачити, окопів хватить на усіх. :D :D
https://lb.ua/news/2020/04/21/455775_kiu_proanaliziroval_vipolnenie.html
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 28 вер, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:59

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку. Росію напевне виключать із ради безпеки, а то і взагалі з ООН. Китай та Індія можуть приєднатись до санкцій і економічної блокади. Окрім цього, саме озвучення такого рішення путіним може призвести до різкої зміни настроїв до нього особисто у частини правлячої еліти і раптового внутрішнього державного перевороту.

У вас надто оптимістична оцінка ситуації. У вас неправильна оцінка ситуації майже в кожному реченні. Починаючи з того що можна застосувати ТЯЗ по ЗСУ і мирне населення постраждає мінімально.

Але в загальному ви праві - на сьогодні мінусів більше ніж плюсів(хоча у вас плюсів не має :D ). А в реальності вони є. :D

Відповідь може бути асиметрична, по тій же Курській АЕС, напр. і не одній
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:06

  flyman написав:Відповідь може бути асиметрична, по тій же Курській АЕС, напр. і не одній

А відповідь на відповідь може бути яка? Подумай...
Думаю в цю гру нам краще не грати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:09

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного.

Видно ви не зовсім розумієте що я написав.
Не потрібно узагальнювати мої слова.
По вашому виходить що Рейх і США одинакові. Обидві вони "отстаивали свои интересы".

Вы сами написали: "США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ)" (интересно, что вы относите к варварским методам?).
Такая же разница между США и Рейхом.
Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Одновременно обвинение полагало, что между военными преступлениями союзников и деяниями руководителей нацистской Германии было как минимум одно ключевое различие: не масштаб, но намерение. «Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличали военные преступления Рейха

http://surl.li/mneaju
Огромную роль сыграли концлагеря:
С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены

А сегодня у нас порой пытаются рассказывать, что немецкая оккупация была чуть ли не благом.

Позднее члены французской делегации отмечали, что Ментон (французский прокурор) представил историю взаимоотношений Франции и Германии как «вечную борьбу между силами Добра и духами Зла»

Ничего не напоминает? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами

Якщо б це було так, то це було б чудово: ми б тоді могли купити свою перемогу продавши себе.
Але цей опис значно більше підходить Китаю, а не США.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:15

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки...
Що далі?

Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.

Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
"Ми переможемо економічно?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:16

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Відповідь може бути асиметрична, по тій же Курській АЕС, напр. і не одній

А відповідь на відповідь може бути яка? Подумай...
Думаю в цю гру нам краще не грати.

Тому не буде застосувати ЯЗ жодна сторона поки не заженуть в кут. Тобто переможців не буде.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Всем здесь придется искупаться в крови. Обстоятельства так сложились.

Демагогия уровня школота
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
мертве померти не може (с)
Наша економіка живе поки є допомога.
Дюрі-бачі
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