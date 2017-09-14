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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:21
Так він загнав чи, може, Путін?
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:22
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами
Якщо б це було так, то це було б чудово: ми б тоді могли купити свою перемогу продавши себе.
Але цей опис значно більше підходить Китаю, а не США.
Продать можно то, что кто-то хочет купить.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:29
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
мертве померти не може (с)
Наша економіка живе поки є допомога.
То це не називається "економіка живе".
Це "живе допомога".
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:30
Тому що не потрібно виривати фрази з контексту!!!!
ЛАД написав: andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного.
Видно ви не зовсім розумієте що я написав.Не потрібно узагальнювати мої слова.
По вашому виходить що Рейх і США одинакові. Обидві вони "отстаивали свои интересы".
Вы сами написали: "США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ)" (интересно, что вы относите к варварским методам?).
Такая же разница между США и Рейхом.
Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Ось що я написав(повністю):
Умовних 3 роки тому я також був в ілюзіях відносно Заходу. Вірив в цю лабуду про "демократичні цінності". Вірив що США є "світовим поліцейським", виступає за добро і т.д. Зараз я цю лапшу вже зняв. Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
Хоча можливо(але не факт) що 70 років тому США такими не були.
Це все що я хотів сказати. Виривання фраз з контексту спотворює фразу.
І ви і Wirująświatła спотворили мою фразу вирвавши її з контексту.
Причому ви це робите регулярно.
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andrijk777
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:30
ЛАД написав:
"Ми
переможемо економічно?"
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
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fler
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:32
Успіх написав:
- що протриматись рік-два, що би що?
Я розумію, що вночі треба протриматись декілька годин, щоб настав світанок/світло в кінці тунелю!
А тут який цимес?
Яка суть?
Яка вигода?
Що отримаємо, крім ще більше руйнувань/страждань
смотри какая постанова. Нам льют 40+ ярдов в год. Тырится как минимум 30-40%. Плюс взятки военкомам за потерянные дела, взятки влк за непригодность, купленные убд, тут писали что даже отпуска в армии продают. Прикинь сколько людей за это время нагрело карманы? Я смотрю по Ирпеню новых авто столько что проехать низзя. Бенз па50? Нипраблема. Под моим домом ресторан, точнее два один из которых паб. Оба вечером забиты, мест нет. Про своего приятеля тыловую крысу я много раз говорил, раньше жаловался что денег нехватает и ездил на ржавом опеле 2000года, сейчас жалуется что выехать на курорты средиземного моря не разрешают. Приходится деньги на рестораны и айфоны просаживать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 28 вер, 2024 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:37
andrijk777 написав:
Тому що не потрібно виривати фрази з контексту!!!!
ЛАД написав: andrijk777 написав:
--------------------------------------Wirująświatła
ничёсебе. Любая страна отстаивает свои интересы, что тут циничного.
--------------------------------------
Видно ви не зовсім розумієте що я написав.Не потрібно узагальнювати мої слова.
По вашому виходить що Рейх і США одинакові. Обидві вони "отстаивали свои интересы".
Вы сами написали: "США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ)" (интересно, что вы относите к варварским методам?).
Такая же разница между США и Рейхом.
Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Ось що я написав(повністю):
Умовних 3 роки тому я також був в ілюзіях відносно Заходу. Вірив в цю лабуду про "демократичні цінності". Вірив що США є "світовим поліцейським", виступає за добро і т.д. Зараз я цю лапшу вже зняв. Зрозумів, що США - цинічна держава, відстоює свої шкурні інтереси любими способами(але не такими варварськими як РФ), використовує інші країни/людей у своїх цілях і т.д.
Хоча можливо(але не факт) що 70 років тому США такими не були.
Це все що я хотів сказати. Виривання фраз з контексту спотворює фразу.
І ви і Wirująświatła спотворили мою фразу вирвавши її з контексту.
Причому ви це робите регулярно.
І що я "спотворив"?
І що я "вирвав з контексту"?
Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.
Я тільки підтвердив, що ви вірно зрозуміли. Потім.
Чи вам все рівно, що я написав, аби не погодитися зі мною?
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:39
fler написав: ЛАД написав:
"Ми
переможемо економічно?"
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
У нас є передові розробки в цій сфері?
Чи ви розраховуєте на "допомогу"?
Чергова "вундервафля"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 вер, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:39
ЛАД написав:
Так він загнав чи, може, Путін?
Стамбул, нє?
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flyman
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Додано: Суб 28 вер, 2024 18:40
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
мертве померти не може (с)Наша економіка живе поки є допомога
.
І так, і ні ...
Наша єкономіка живе. Вийдіть у місто. Подивіться
Фінансова допомога дозволяє підтримувати єкономічний рівень
Нам же тупо не роздають грощі
От якби роздавали, то можно було так казати
Без допомоги було б гірше, але б єкономіка також жила
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pesikot
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