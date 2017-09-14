|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 вер, 2024 18:40
fler написав: ЛАД написав:
"Ми
переможемо економічно?"
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
Рилі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 18:42
flyman написав: fler написав:
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
Рилі?
Але спочатку треба штучне запліднення, шоб цей інтелект народився.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 28 вер, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25045
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 18:43
ЛАД
Ви не відповіли на моє питанняviewtopic.php?p=5771984#p5771984
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5569
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 18:47
Wirująświatła написав: flyman написав: fler написав:
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
Рилі?
Але спочатку треба штучне запліднення, шоб цей інтелект народився.
це з окулярами за 350 євро в Парижі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Суб 28 вер, 2024 18:52
ЛАД написав:
Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.
У цих фантазіях СЬОГОДНІ
перебуває 88%
населення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому.
Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому.
А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5569
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|69114
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|234399
|
|
|6076
|763765
|
|