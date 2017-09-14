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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10101101021010310104

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:40

  fler написав:
  ЛАД написав:"Ми переможемо економічно?"

Скоріше технологічно. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.

Рилі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:42

  flyman написав:
  fler написав:Скоріше технологічно. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.

Рилі?

Але спочатку треба штучне запліднення, шоб цей інтелект народився.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 28 вер, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:43

ЛАД Ви не відповіли на моє питання
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andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:47

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  fler написав:Скоріше технологічно. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.

Рилі?

Але спочатку треба штучне запліднення, шоб цей інтелект народився.

це з окулярами за 350 євро в Парижі?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 18:52

  ЛАД написав:Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.

У цих фантазіях СЬОГОДНІ перебуває 88% населення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому.
Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому.
А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас.
andrijk777
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  #<1 ... 10101101021010310104
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