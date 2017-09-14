ЛАД написав:Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.
У цих фантазіях СЬОГОДНІ перебуває 88% населення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому. Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому. А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас. В тому пості я відповідав не вам. Не гарно вклинюватись в чужу розмову.
Сибарит написав:----------------------------------- andrijk777 Навіть мінімальної спроби почути "думку народу" у Зе не спостерігається. ------------------------------------- Какую из них?
Любую. Возможно даже ту про которую он и не думал. Какой план про мир, если он не услышит вначале слово народа. А то мы обсуждаем рашу и пуйло, а сами точно и не знаем про что говорится в оф.документах Власти про мир от имени народа.
Если любую, то какие претензии? Голоса патриотов из народа тоже раздаются, вот их и услышали. Или мнение народа - это Ваше мнение? Ваше желание все знать о стратегии умиляет, но это не реализуемо даже в мирное время.
Заметьте, даже у нас на форуме мнений больше, чем участников. И все они из народа. Если все послушать и попытаться реализовать, это будет очень сильно напоминать шизофрению.
Всё верно. Плохо только то, что в этой массе мнений очень мало логики и последовательности. Гораздо больше эмоций и предубеждений. Если бы было не так, то, вероятно, и разных мнений было бы меньше.
Успіх написав:- що протриматись рік-два, що би що?
Я розумію, що вночі треба протриматись декілька годин, щоб настав світанок/світло в кінці тунелю!
А тут який цимес? Яка суть? Яка вигода? Що отримаємо, крім ще більше руйнувань/страждань
смотри какая постанова. Нам льют 40+ ярдов в год. Тырится как минимум 30-40%. Плюс взятки военкомам за потерянные дела, взятки влк за непригодность, купленные убд, тут писали что даже отпуска в армии продают. Прикинь сколько людей за это время нагрело карманы? Я смотрю по Ирпеню новых авто столько что проехать низзя. Бенз па50? Нипраблема. Под моим домом ресторан, точнее два один из которых паб. Оба вечером забиты, мест нет. Про своего приятеля тыловую крысу я много раз говорил, раньше жаловался что денег нехватает и ездил на ржавом опеле 2000года, сейчас жалуется что выехать на курорты средиземного моря не разрешают. Приходится деньги на рестораны и айфоны просаживать.
ЛАД написав:Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.
У цих фантазіях СЬОГОДНІ перебуває 88% населення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому. Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому. А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас. В тому пості я відповідав не вам. Не гарно вклинюватись в чужу розмову.
Оригинально. Сначала вы довольно грубо отвечаете на мой пост, а теперь делаете мне замечание, что я "вклинився в чужу розмову". Я всё не знаю и никогда такого не утверждал. И здесь довольно часто писал, что не могу ответить на вопрос, т.к. не знаю. Но то, что в межгосударственных отношениях говорить о морали смешно, я понимал не 3 года назад, а гораздо раньше. И понимал, что на мораль Запада рассчитывать не стоит. Помогают нам по другим соображениям - исходя из собственной выгоды. Сложнее бывает определить, в чём эта выгода заключается. Тут легко ошибиться. В начале войны я надеялся, что они видят выгоду в нашей победе. Оказалось, что я ошибался. Это не так.
buratinyo написав:Считаю нормальным решением для Мужчины обезопасить семью и готовить себя к сражению. Всем здесь придется искупаться в крови. Обстоятельства так сложились.
дерев"яна чурка пише з окопу?
Я опасаюсь спрашивать эту летающую муху что это он такого наелся, что стал упоминать про окоп? Ну, что ж, поиграем в эту игру вдвоем. (с)
Из окопа здесь никто не пишет. Гарантирую, так как знаю высокую опасность включения мобилки на нуле. Немедленно прилетит дрон в самом лучшем случае. Здесь могут изредка отметиться лишь всушники, которые находятся либо глубоко в тылу либо на расстоянии от ЛБЗ. Но ты ведь не такой?
якщо провокатор поширює іпсо "Всем здесь придется искупаться в крови", то це найкраще, що можна сказати про такого "агента впливу"