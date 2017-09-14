Додано: Суб 28 вер, 2024 19:07

andrijk777 написав: ЛАД написав: Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.

Ви вірили у якісь свої фантазії, потім зрозуміли, що вони не відповідають дійсності.

У цих фантазіях СЬОГОДНІ перебуває 88% населення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому.

Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому.

А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас.

В тому пості я відповідав не вам. Не гарно вклинюватись в чужу розмову. У цих фантазіяхперебуваєнаселення України згідно опитування(тут було цитування результатів) десь 2 місяці тому.Так, я перебував у цих фантазіях 3 роки тому.А ви дуже розумний, все знаєте. Я радий за вас.В тому пості я відповідав не вам. Не гарно вклинюватись в чужу розмову.

Оригинально.Сначала вы довольно грубо отвечаете на мой пост, а теперь делаете мне замечание, что я "вклинився в чужу розмову".Я всё не знаю и никогда такого не утверждал. И здесь довольно часто писал, что не могу ответить на вопрос, т.к. не знаю.Но то, что в межгосударственных отношениях говорить о морали смешно, я понимал не 3 года назад, а гораздо раньше.И понимал, что на мораль Запада рассчитывать не стоит. Помогают нам по другим соображениям - исходя из собственной выгоды. Сложнее бывает определить, в чём эта выгода заключается. Тут легко ошибиться. В начале войны я надеялся, что они видят выгоду в нашей победе. Оказалось, что я ошибался. Это не так.