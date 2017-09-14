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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10103101041010510106>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:21

  andrijk777 написав:ЛАД Ви не відповіли на моє питання
viewtopic.php?p=5771984#p5771984

А обязан? :)
Но отвечу, хотя немного надоело.
Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? :D
Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають?
Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?

Да, "люба війна це кров". И до Запада это дошло не в 1938, они это понимали и раньше.
Боятся и воюют все. Когда припечёт. Если речь не об агрессоре. Агрессор нападает тогда, когда рассчитывает на более-менее лёгкую победу и считает, что выигрыш оправдает потери.
В 2014 уступили Крым из-за бардака в стране в тот момент и отсутствия власти. Это было слишком неожиданно и практически не было армии. Уже Донбасс чуть позже без боя не отдали.
В 2022 ситуация была другая. А в 2024 деваться некуда - война уже давно идёт. Уступить сегодня придётся не кусочек (Крым), а всю Украину.

Ну и общие соображения.
Для того, чтобы страна была готова к войне, надо чтобы ушло поколение, которое помнит предыдущую и её ужасы. И у нас, и у РФ прошло уже 2 поколения , не знавшие войну
(только не вспоминайте Афган, это не то, не тот масштаб).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 вер, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:24

Замість інженера з дронів відправили в штурмовики

https://gamedev.dou.ua/forums/topic/50509/
Десь на Марсі.

Замість інженера з дронів мене відправили в штурмовики. Мій досвід служби у війську
Вітаю.
Я програміст, який сам пішов у військо пів року тому. Я більше не міг сидіти вдома і хотів, щоб мій досвід розробника був корисним у війську. До цього я допомогав, як війську так і біженцям. ...
подав рапорт на переведення до Азова. Але замість Азова мене відправили в штурмовики 71 єгерської бригади дшв. Це покарання від керівництва бригади за те, що я вирішив піти від них і нагадування усім іншим, що буде, якщо хочеш піти...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 19:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Наша єкономіка живе. Вийдіть у місто. Подивіться
Фінансова допомога дозволяє підтримувати єкономічний рівень

Нам же тупо не роздають грощі
От якби роздавали, то можно було так казати

Без допомоги було б гірше, але б єкономіка також жила

Без допомоги ми б за рік скотились до стану значно гіршого ніж був в 90-і.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:26

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож, шановні форумчани, ану розкажіть, як то гидко йти в сзч?
Розкажіть, як НЕ правильно покидати цей весь цинічний бардак

Покидая своё тело, как пожарище в смертном бою,
Наблюдая, как тональность., уходящую веру свою,
Покрывая площадями неприступную гордость — гранит,
Разворачивая знамя одиноких сердец и границ.

За снегами, за полями, за грехом беззащитных стихов,
За хрустальными осколками безумных идей и штыков,
От вселенского позора, от бойцов за нетленную плоть,
От невинного кошмара, от обиды и боли назло.


Я загинув у битві, я уже вбитий,
Довкола мене тіла ворогів.
Я пішов незборимим, грюкнув дверима,
Я за собою не лишив боргів...
Ще на останок побачив світанок,
Сонячний промінь і краплю роси.
Життя прожив гідно, хоч, може, й не видно,
Та я не боявся, не нив, не просив...

Мене вже немає!..
А вітер розносить мене по землі...
Мене вже немає!..
Я знаю секрети великі й малі...
Мене вже немає!..
Поряд зі мною літають орли...
Мене вже немає!..
Але важливо, щоб ви всі були!..
А мене вже немає...

Я втрапив у скруту, я випив отруту,
Мене пригостив мій нібито друг.
Я звав його братом, латав його втрати,
Тягнув із проваль, лікував від недуг.
А він мене зрадив, а він мене радо
Підвів під удар балістичних ракет.
І от я вмираю, прямую до раю,
А він починає святковий бенкет.

В минулому часі я їхав по трасі,
Якою до того їздив не раз.
Поводився чемно та, мабуть, даремно
Мене протаранив нечемний КамАЗ.
І всі мої плани - манливі омани,
Бо сталося те, чого я не хотів.
На телеканалі святкують деталі,
А я вирушаю до інших світів...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:32

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:це з окулярами за 350 євро в Парижі?
Але спочатку треба штучне запліднення, шоб цей інтелект народився.
пердимонокли

на перекличке 2 брата ИА :mrgreen:
на 1й 2й рассчитайсь, Успих командуй расчетом 2с1)))
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:47

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:"Ми переможемо економічно?"

Скоріше технологічно. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.

У нас є передові розробки в цій сфері?

Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:48

  Успіх написав:..............
А я вирушаю до інших світів...

От цього не треба!
Здоров'я Вам!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:50

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  ЛАД написав:
  Успіх написав:..............
А я вирушаю до інших світів...

От цього не треба!
Здоров'я Вам!

Дякую!
Для мене "інші світи" - це тил!
Цивілка))
Цивілізація! :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:52

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:---------------
ЛАД
"Ми переможемо економічно?"
--------------------
Скоріше технологічно. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.

У нас є передові розробки в цій сфері?

Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.

Пробачте, але слабо віриться.
При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:53

Корабельна сосна©)))

  flyman написав:це з окулярами за 350 євро в Парижі?
  fler написав:Саме так, я в темі
:lol: :lol: :lol:
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  #<1 ... 10103101041010510106>
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