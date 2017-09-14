Додано: Суб 28 вер, 2024 19:21

andrijk777 написав: ЛАД Ви не відповіли на моє питання

viewtopic.php?p=5771984#p5771984 Ви не відповіли на моє питання



Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають?

Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров? Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати?Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають?Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?

А обязан?Но отвечу, хотя немного надоело.Да, "люба війна це кров". И до Запада это дошло не в 1938, они это понимали и раньше.Боятся и воюют все. Когда припечёт. Если речь не об агрессоре. Агрессор нападает тогда, когда рассчитывает на более-менее лёгкую победу и считает, что выигрыш оправдает потери.В 2014 уступили Крым из-за бардака в стране в тот момент и отсутствия власти. Это было слишком неожиданно и практически не было армии. Уже Донбасс чуть позже без боя не отдали.В 2022 ситуация была другая. А в 2024 деваться некуда - война уже давно идёт. Уступить сегодня придётся не кусочек (Крым), а всю Украину.Ну и общие соображения.Для того, чтобы страна была готова к войне, надо чтобы ушло поколение, которое помнит предыдущую и её ужасы. И у нас, и у РФ прошло уже 2 поколения , не знавшие войну(только не вспоминайте Афган, это не то, не тот масштаб).