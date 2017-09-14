Дякую!
Та я і сам хочу, щоб все було ЦИВІЛІЗОВАНО/ЗАКОННО!
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Додано: Суб 28 вер, 2024 19:59
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:03
И снова примитивная демагогия. Попытка натянуть условную сову на глобус.
Мои слова "Всем здесь придется искупаться в крови" нужно относить к сказанному контексту и не более, а не приписывать им важность межгалактического уровня. А контекст, напомню, был о необходимости всем украинским мужчинам готовиться к службе в всу, а не пропагандировать свои временные слабости.
Естественно муха, выполняя примитивную роль кремлевской торпеды, просто назвал мои разумные и конструктивные слова провокацией от провокатора без разъяснения своего видения. Естественно, ведь кремлевские приемы ему это прямо рекомендуют это делать.
Честно говоря, мне не хочется опускаться до уровня мухи.
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:09
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:10
За крок до перевороту думок©
Досить!))
✓ Вже чекав, що "дембель за рік"(як в АТО, атівці таке розказували)
✓ Далі чекав "успішного контрнаступу" і "каву в Криму"(а раз перемога, то і дембель скоро?)
✓ Тоді чекав втілення законопроекту "18міс"
✓ Далі - вже НЕ чекав "36міс", про яких гуділи минулої зими, а почав думати, а навесні, то вже і діяти/втілювати в життя план Б!
(то що я не думав, що він затягнеться аж на півроку!)
Тож, тепер я жодної лапші на вуха не намотую!(навіть, якщо Гордон виявиться правим/буде його правда!)
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:14
Чекаю на диванно-штурмову псевдопатріотичну бригаду!))
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:19
Я без проблем, но по статусу именно тебя увы не подменю)
а так по повестке без проблем, не скрываюсь, данные актуальные, брони нет)
так что лучше у "молочных братьев"-ухылянтов интересуйся откуда их выковырять можно...
Додано: Суб 28 вер, 2024 20:23
Все просто!©
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