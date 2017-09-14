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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10103101041010510106

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:03

  flyman написав:якщо провокатор поширює іпсо "Всем здесь придется искупаться в крови", то це найкраще, що можна сказати про такого "агента впливу"


И снова примитивная демагогия. Попытка натянуть условную сову на глобус.

Мои слова "Всем здесь придется искупаться в крови" нужно относить к сказанному контексту и не более, а не приписывать им важность межгалактического уровня. А контекст, напомню, был о необходимости всем украинским мужчинам готовиться к службе в всу, а не пропагандировать свои временные слабости.

Естественно муха, выполняя примитивную роль кремлевской торпеды, просто назвал мои разумные и конструктивные слова провокацией от провокатора без разъяснения своего видения. Естественно, ведь кремлевские приемы ему это прямо рекомендуют это делать.

Честно говоря, мне не хочется опускаться до уровня мухи.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:09

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Якщо так, то ладно.
Вітер в парус. Втілення мрій!
І бажано іншим шляхом, не через сзч.
Дякую!

Та я і сам хочу, щоб все було ЦИВІЛІЗОВАНО/ЗАКОННО!

держитесь, вам на смену спешит ИА с 2мя однояйцевыми братьями)))
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:10

За крок до перевороту думок©

  Velz написав:И я бы ноября подождал,а вдруг. Хотя вряд ли
Досить!))
✓ Вже чекав, що "дембель за рік"(як в АТО, атівці таке розказували)

✓ Далі чекав "успішного контрнаступу" і "каву в Криму"(а раз перемога, то і дембель скоро?)

✓ Тоді чекав втілення законопроекту "18міс"

✓ Далі - вже НЕ чекав "36міс", про яких гуділи минулої зими, а почав думати, а навесні, то вже і діяти/втілювати в життя план Б!
(то що я не думав, що він затягнеться аж на півроку!)

Тож, тепер я жодної лапші на вуха не намотую!(навіть, якщо Гордон виявиться правим/буде його правда!)
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:14

Чекаю на диванно-штурмову псевдопатріотичну бригаду!))

  Прохожий написав:держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?

Як так?©
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:19

  Успіх написав:
  Прохожий написав:держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?

Як так?©

Я без проблем, но по статусу именно тебя увы не подменю)
а так по повестке без проблем, не скрываюсь, данные актуальные, брони нет)

так что лучше у "молочных братьев"-ухылянтов интересуйся откуда их выковырять можно...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:23

Все просто!©

  Прохожий написав:а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?

Як так?

Боягуз?
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