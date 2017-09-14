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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:03
flyman написав:
якщо провокатор поширює іпсо "Всем здесь придется искупаться в крови", то це найкраще, що можна сказати про такого "агента впливу"
И снова примитивная демагогия. Попытка натянуть условную сову на глобус.
Мои слова "Всем здесь придется искупаться в крови" нужно относить к сказанному контексту и не более, а не приписывать им важность межгалактического уровня. А контекст, напомню, был о необходимости всем украинским мужчинам готовиться к службе в всу, а не пропагандировать свои временные слабости.
Естественно муха, выполняя примитивную роль кремлевской торпеды, просто назвал мои разумные и конструктивные слова провокацией от провокатора без разъяснения своего видения. Естественно, ведь кремлевские приемы ему это прямо рекомендуют это делать.
Честно говоря, мне не хочется опускаться до уровня мухи.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:09
Успіх написав: ЛАД написав:
Якщо так, то ладно.
Вітер в парус. Втілення мрій!
І бажано іншим шляхом, не через сзч.
Дякую!
Та я і сам хочу, щоб все було ЦИВІЛІЗОВАНО/ЗАКОННО!
держитесь, вам на смену спешит ИА с 2мя однояйцевыми братьями)))
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:10
Velz написав:
И я бы ноября подождал,а вдруг. Хотя вряд ли
Досить!))
✓ Вже чекав, що "дембель за рік"(як в АТО, атівці таке розказували)
✓ Далі чекав "успішного контрнаступу" і "каву в Криму"(а раз перемога, то і дембель скоро?)
✓ Тоді чекав втілення законопроекту "18міс"
✓ Далі - вже НЕ чекав "36міс", про яких гуділи минулої зими, а почав думати, а навесні, то вже і діяти/втілювати в життя план Б!
(то що я не думав, що він затягнеться аж на півроку!)
Тож, тепер я жодної лапші на вуха не намотую!(навіть, якщо Гордон виявиться правим/буде його правда!)
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:14
Прохожий написав:
держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:19
Я без проблем
Успіх написав:
А ти?
Прохожий написав:
держитесь, вам на смену спешит
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
, но по статусу именно тебя увы не подменю)
а так по повестке без проблем, не скрываюсь, данные актуальные, брони нет)
так что лучше у "молочных братьев"-ухылянтов интересуйся откуда их выковырять можно...
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:21
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:23
Прохожий написав:
а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?
Як так?
Боягуз?
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