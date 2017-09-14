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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:19
Я без проблем
Успіх написав:
А ти?
Прохожий написав:
держитесь, вам на смену спешит
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
, но по статусу именно тебя увы не подменю)
а так по повестке без проблем, не скрываюсь, данные актуальные, брони нет)
так что лучше у "молочных братьев"-ухылянтов интересуйся откуда их выковырять можно...
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:21
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:23
Прохожий написав:
а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?
Як так?
Боягуз?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:30
Успіх написав: Прохожий написав:
а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?Як так?Боягуз?
напомни ты повестку получил или штурмовал ТЦК???
кстати в отличии от тебя Я был в ТЦК осенью 2023 и весной 2024...
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:31
Зайшов до нас недавно командир і сказав, що ми завра зранку їдемо...
Я запитав - що робити?
І він відповів...
(вгадайте що?)
1. Їдете на навчаня по "скидам"/вибухівці
2. Будете вже починати бойову роботу дронами по ворогу
3. Їдете допомагати копати/будувати бліндаж
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:34
Успіх
п3. КЭП
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:37
Успіх написав: Velz написав:
И я бы ноября подождал,а вдруг. Хотя вряд ли
Досить!))
✓ Вже чекав, що "дембель за рік"(як в АТО, атівці таке розказували)
✓ Далі чекав "успішного контрнаступу" і "каву в Криму"(а раз перемога, то і дембель скоро?)
✓ Тоді чекав втілення законопроекту "18міс"
✓ Далі - вже НЕ чекав "36міс", про яких гуділи минулої зими, а почав думати, а навесні, то вже і діяти/втілювати в життя план Б!
(то що я не думав, що він затягнеться аж на півроку!)
Тож, тепер я жодної лапші на вуха не намотую!(навіть, якщо Гордон виявиться правим/буде його правда!)
Пардон, а что за план Б если не секрет? Пропустил..
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:39
Прохожий написав:
напомни ты повестку получил или штурмовал ТЦК???
Повістка прийшла 25-го числа!
Я просто не встиг за 1 день добігти до військомату!))
Прохожий написав:
кстати в отличии от тебя Я был в ТЦК осенью 2023 и весной 2024...
На відміну від тебе, я восени 2023 був під Херсоном!
А весною 2024 - в Серебрянському лісі!
То що тобі сказали в ТЦК перший і другий раз?
Сиди вдома, пий пивко, їж лобстери - а Успіхи за тебе повоюють ще 2-3роки?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:40
Velz
вы вроде несколько дней тому уходили навсегда с этой ветки
что случилось?
неужели таки деменция?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:42
Velz написав:
Пардон, а что за план Б если не секрет? Пропустил..
Покищо секрет))
Хоча всі здогадуються
Але озвучу його папіжже/після втілення його в життя
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 28 вер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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