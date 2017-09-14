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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1010410105101061010710108>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:19

  Успіх написав:
  Прохожий написав:держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?

Як так?©

Я без проблем, но по статусу именно тебя увы не подменю)
а так по повестке без проблем, не скрываюсь, данные актуальные, брони нет)

так что лучше у "молочных братьев"-ухылянтов интересуйся откуда их выковырять можно...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:23

Все просто!©

  Прохожий написав:а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?

Як так?

Боягуз?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:30

  Успіх написав:
  Прохожий написав:а так по повестке без проблем
Так нах чекати повістку, якщо ВЖЕ "Батьківщина у вогні!"???
Вже фронт сипиться!!!
Ти потрібний на фронті ще на вчора, а ти повістку чекаєш?

Як так?

Боягуз?

напомни ты повестку получил или штурмовал ТЦК???

кстати в отличии от тебя Я был в ТЦК осенью 2023 и весной 2024...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:31

А тепер знатоки, увага питання!©

Зайшов до нас недавно командир і сказав, що ми завра зранку їдемо...
Я запитав - що робити?
І він відповів...
(вгадайте що?) :)
1. Їдете на навчаня по "скидам"/вибухівці
2. Будете вже починати бойову роботу дронами по ворогу
3. Їдете допомагати копати/будувати бліндаж
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:34

Успіх
п3. КЭП :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:37

  Успіх написав:
  Velz написав:И я бы ноября подождал,а вдруг. Хотя вряд ли
Досить!))
✓ Вже чекав, що "дембель за рік"(як в АТО, атівці таке розказували)

✓ Далі чекав "успішного контрнаступу" і "каву в Криму"(а раз перемога, то і дембель скоро?)

✓ Тоді чекав втілення законопроекту "18міс"

✓ Далі - вже НЕ чекав "36міс", про яких гуділи минулої зими, а почав думати, а навесні, то вже і діяти/втілювати в життя план Б!
(то що я не думав, що він затягнеться аж на півроку!)

Тож, тепер я жодної лапші на вуха не намотую!(навіть, якщо Гордон виявиться правим/буде його правда!)


Пардон, а что за план Б если не секрет? Пропустил..
Velz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:39

Пролежні на дивані не отримав?))

  Прохожий написав:напомни ты повестку получил или штурмовал ТЦК???
Повістка прийшла 25-го числа!
Я просто не встиг за 1 день добігти до військомату!))
  Прохожий написав:кстати в отличии от тебя Я был в ТЦК осенью 2023 и весной 2024...
На відміну від тебе, я восени 2023 був під Херсоном!
А весною 2024 - в Серебрянському лісі!

То що тобі сказали в ТЦК перший і другий раз?
Сиди вдома, пий пивко, їж лобстери - а Успіхи за тебе повоюють ще 2-3роки?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:40

Velz
вы вроде несколько дней тому уходили навсегда с этой ветки
что случилось?
неужели таки деменция? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:42

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Velz написав:Пардон, а что за план Б если не секрет? Пропустил..
Покищо секрет))
Хоча всі здогадуються :)

Але озвучу його папіжже/після втілення його в життя ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 28 вер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1010410105101061010710108>
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