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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:42
Успіх
все вопросы далее к "мамкиным батончикам"...
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:47
Прохожий написав:Успіх
п3. КЭП
Не може бути?!!!)))
А як же фронт сипиться?!
А як же треба терміново мочити ворога?
А як ВЖЕ навчені пілоти БПЛА, яким тільки дай обладнання/дрони і ВЖЕ на голову ворога будуть прилітати "скиди"?
Як так?©
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:49
Banderlog написав: budivelnik написав: Velz написав:
Еще в 2022 Марк Милли называл срок войны от 10 лет,и это было в официальных новостях.
Не залежно від того правий був Міллі чи ні - ви робите медвежу послугу своїй країні повторюючи це твердження.
Тобто свідомо перебуваєте в категорії -корисні ідіоти
...
Якщо маєте трошки сірої речовини в голові - самі зрозумієте чому
Якщо не маєте - я тим більше не зможу вам пояснити.
Це типу ми будем тут від 10 років? ) забавна мисль. Може якесь опитування перед тим б провели? Чи вже проводили лиш мене забули запитати...
Проводили, результаты сверху в шапке темы
Проводили и в 2022. Один обладатель "чувства обострённой справедливости" вещал про "до червня"
andrijk777 написав: pesikot написав:1)
Вкид - Зеленського будуть примушувати до миру.
Що означає "вкид"?
Війна триває 2,7 років. Всі ці роки путіна примушували до миру
: вводили санкції, виписали арешт, давали Україні зброю, забороняли(як могли) давати зброю пу і т.д.
Очевидно не вдається Заходу примусити путіна до миру. То що лишається робити Заходу?
Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори.
Назви мені хоч одну поважну причину чому Захід має продовжувати фінансувати Україну? А тим більше коли Україна(Зеленський) веде себе досить похабно.
Ровно по одной причине
Война в Украине. Суммарные ориентировочные потери противника на 948 день.
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Востаннє редагувалось anduzenko
в Суб 28 вер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:59
Прохожий написав:Успіх
все вопросы далее к "мамкиным батончикам"...
Ні, питання до тебе!
Як можна чекати на повістку, коли отаке щодня>>>
Завтра йди штурмуй ТЦК і просись в найгарячішу "точку"!
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:22
fler написав:
Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
Це вам наспівує той самий з ВР, який наспівував попередні рази?
Я чув у москалів виробництво 4 тис. fpv дронів на добу, це тільки fpv.
Тобто в них є така можливість виробництва, незважаючи на санкції.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:35
Успіх
Успіх написав: Прохожий написав:
держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
в тебе феноменальна здатність сратися не з тими людьми. тут купа обліківок пропагує тобі здатися (я умовно кажу, вони пропонують капітулювати всій країні), но їх ти чомусь не чіпаєш. а от реальні люді, які кажуть що капітулювати - це погано, - тобі чомусь не до вподоби.
ну не можуть всі бути на фронті. а так мобілізація йде, людей забирають в армію. просто ніхто з присутніх не бачить реальної картини.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:36
Shaman написав:
Успіх
Успіх написав: Прохожий написав:
держитесь, вам на смену спешит
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
в тебе феноменальна здатність сратися не з тими людьми. тут купа обліківок пропагує тобі здатися (я умовно кажу, вони пропонують капітулювати всій країні), но їх ти чомусь не чіпаєш. а от реальні люді, які кажуть що капітулювати - це погано, - тобі чомусь не до вподоби.
ну не можуть всі бути на фронті. а так мобілізація йде, людей забирають в армію. просто ніхто з присутніх не бачить реальної картини.
"реальні люди" чомусь здобувають перемогу не на ЛБЗ а на дивані
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:39
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
Скоріше технологічно
. Конкретніше - за допомогою розробок у сфері штучного інтелекту.
У нас є передові розробки в цій сфері?
Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
з точки зору нових технологічних розробок та ідей - так. з точку зору масштабування та промислового виробництва - перевага у Раші. вони ж дивляться, що ми робимо й копіюють.
й це лише один з факторів. за рахунок "технології", яку ми не можемо скопіювати - "м'ясний штурм" вони взагалі поки продавлюють нас на Донбасі...
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Shaman
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:40
flyman написав: Shaman написав:
Успіх
Успіх написав:
А ти?
Ти не поспішаєш мене замінити в Серебрянському лісі?
Як так?©
в тебе феноменальна здатність сратися не з тими людьми. тут купа обліківок пропагує тобі здатися (я умовно кажу, вони пропонують капітулювати всій країні), но їх ти чомусь не чіпаєш. а от реальні люді, які кажуть що капітулювати - це погано, - тобі чомусь не до вподоби.
ну не можуть всі бути на фронті. а так мобілізація йде, людей забирають в армію. просто ніхто з присутніх не бачить реальної картини.
"реальні люди" чомусь здобувають перемогу не на ЛБЗ а на дивані
хтось волонтерить, хтось займається військовим виробництвом, хтось донатить...
що ти робиш з зазначеного?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:43
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 28 вер, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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