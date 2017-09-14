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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10105101061010710108

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:45

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:Успіх в тебе феноменальна здатність сратися не з тими людьми. тут купа обліківок пропагує тобі здатися (я умовно кажу, вони пропонують капітулювати всій країні), но їх ти чомусь не чіпаєш. а от реальні люді, які кажуть що капітулювати - це погано, - тобі чомусь не до вподоби.

ну не можуть всі бути на фронті. а так мобілізація йде, людей забирають в армію. просто ніхто з присутніх не бачить реальної картини.

"реальні люди" чомусь здобувають перемогу не на ЛБЗ а на дивані

хтось волонтерить, хтось займається військовим виробництвом, хтось донатить...

що ти робиш з зазначеного?

""реальні люди" чомусь здобувають перемогу не на ЛБЗ а на дивані"(с)муха
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:47

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки...
Що далі?

Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.

Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
"Ми переможемо економічно?"

а тут теж не треба іронізувати. по-перше, наша економіка працює гірше ніж до війни, але працює - магазини ж працюють, товари є, пенсію платять?

по-друге - нам допомагають країни, розмір економіки просто не співставний з Рашею. а Раші її партнери не допомагають, а нафту купляють за півціни, а товари продають х2 - х3 - так заведено в авторитарних режимах. хіба що Іран та КНДР допомагають паритетно, отримуючи замість військові та ядерні технології - ще одна підстава для розвинених країн загнати Рашу під шконку. й економіці Раші не допомагає ніхто, а вона й до війни не була надто розвинена.

тому в хто переможе змаганнях, чия економіка зруйнується швидше - відповідь зовсім не очевидна.
Shaman
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