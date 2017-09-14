RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10106101071010810109>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:47

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки...
Що далі?

Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.

Ознак руйнування нашої економіки ще не має?
"Ми переможемо економічно?"

а тут теж не треба іронізувати. по-перше, наша економіка працює гірше ніж до війни, але працює - магазини ж працюють, товари є, пенсію платять?

по-друге - нам допомагають країни, розмір економіки просто не співставний з Рашею. а Раші її партнери не допомагають, а нафту купляють за півціни, а товари продають х2 - х3 - так заведено в авторитарних режимах. хіба що Іран та КНДР допомагають паритетно, отримуючи замість військові та ядерні технології - ще одна підстава для розвинених країн загнати Рашу під шконку. й економіці Раші не допомагає ніхто, а вона й до війни не була надто розвинена.

тому в хто переможе змаганнях, чия економіка зруйнується швидше - відповідь зовсім не очевидна.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 29.09.19
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:57

  ЛАД написав:...
Такая же разница между США и Рейхом.
Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Одновременно обвинение полагало, что между военными преступлениями союзников и деяниями руководителей нацистской Германии было как минимум одно ключевое различие: не масштаб, но намерение. «Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличали военные преступления Рейха

які цікаві цитати. а ти вже зрозумів, що зараз "«Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличают военные преступления РФ"
http://surl.li/mneaju
Огромную роль сыграли концлагеря:
С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены

А сегодня у нас порой пытаются рассказывать, что немецкая оккупация была чуть ли не благом.

а хто це розповідає? наведіть приклади будь ласка

коли подивимось хроніки з москальських фільтраційних таборів? слухали розповіді наших звільнених, як з ними поводились у полоні?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6871
З нами з: 29.09.19
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:05

  Успіх написав:
  Velz написав:И я бы ноября подождал,а вдруг. Хотя вряд ли
Досить!))
......

До листопада вже дуже недалеко.
Навряд чи встигнете раніше.
Хоча в листопаді нічого особливого не чекаю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30436
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:08

  ЛАД написав:
  fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.

Пробачте, але слабо віриться.
При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.

https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ЗСУ втрачають убитими або пораненими більше половини новобранців відразу після потрапляння на фронт, — повідомляє Financial Times.


Поэтому мобилизации нет конца и края?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:19

"важливість кібербезпеки перебільшена" (с)

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.

Пробачте, але слабо віриться.
При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.

https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.

Це пів-індійського хутора на аутсорсі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:23

  Water написав:
  fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.

Це вам наспівує той самий з ВР, який наспівував попередні рази?
Я чув у москалів виробництво 4 тис. fpv дронів на добу, це тільки fpv.
Тобто в них є така можливість виробництва, незважаючи на санкції.

Дивно, здавалося б, тільки депутати живуть в свойому паралельному світі, де росія скоро загнеться від санкцій.
Боінги і аірбаси в них літають. Їх хтось обслуговує. Все в них є.
Взагалі ніякого ефекту або дискомфорту від бойових дій десь там далеко, в Україні
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3471
З нами з: 17.12.22
Подякував: 96 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:42

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.

Пробачте, але слабо віриться.
При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.

https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.

До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30436
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:46

  Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро

Їй легше жити. :)
Ви не уточнювали, скоро - це коли?
Може для її особистої голограми і 5 років це скоро. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30436
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10106101071010810109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 69115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 766789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6856)
28.09.2024 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.