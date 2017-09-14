Успіх написав:Давай змоделюємо ситуацію - от уявімо, що ми мали протриматись максимум 1,5роки... Що далі?
Вже є перші ознаки руйнування економіки москалів. Якщо такими темпами повоювати ще 1,5 роки і Китай їм не допоможе, то ми переможемо економічно в 2026.
Ознак руйнування нашої економіки ще не має? "Ми переможемо економічно?"
а тут теж не треба іронізувати. по-перше, наша економіка працює гірше ніж до війни, але працює - магазини ж працюють, товари є, пенсію платять?
по-друге - нам допомагають країни, розмір економіки просто не співставний з Рашею. а Раші її партнери не допомагають, а нафту купляють за півціни, а товари продають х2 - х3 - так заведено в авторитарних режимах. хіба що Іран та КНДР допомагають паритетно, отримуючи замість військові та ядерні технології - ще одна підстава для розвинених країн загнати Рашу під шконку. й економіці Раші не допомагає ніхто, а вона й до війни не була надто розвинена.
тому в хто переможе змаганнях, чия економіка зруйнується швидше - відповідь зовсім не очевидна.
ЛАД написав:... Такая же разница между США и Рейхом. Только вы не точно написали - разница между ними была не в методах войны, а, скорее, в массовости применения этих методов и массовости репрессий против мирного населения и военнопленных. И намерение.
Одновременно обвинение полагало, что между военными преступлениями союзников и деяниями руководителей нацистской Германии было как минимум одно ключевое различие: не масштаб, но намерение. «Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличали военные преступления Рейха
які цікаві цитати. а ти вже зрозумів, що зараз "«Систематические, массовые, последовательные действия, предпринятые на основе преднамеренных расчётов», отличают военные преступления РФ"
С трудом осознавая происходившее, судьи начали подозревать советских юристов в преувеличениях: так, судья Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях; он полагал, что такое было просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей Паркер три дня не вставал с постели. «New York Times» отметила, что видео, представленное советской стороной, развеяло предположения о том, что истории о немецкой оккупации на Востоке были преувеличены
А сегодня у нас порой пытаются рассказывать, что немецкая оккупация была чуть ли не благом.
а хто це розповідає? наведіть приклади будь ласка
коли подивимось хроніки з москальських фільтраційних таборів? слухали розповіді наших звільнених, як з ними поводились у полоні?
fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
Пробачте, але слабо віриться. При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.
https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
Пробачте, але слабо віриться. При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.
https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
Це вам наспівує той самий з ВР, який наспівував попередні рази? Я чув у москалів виробництво 4 тис. fpv дронів на добу, це тільки fpv. Тобто в них є така можливість виробництва, незважаючи на санкції.
Дивно, здавалося б, тільки депутати живуть в свойому паралельному світі, де росія скоро загнеться від санкцій. Боінги і аірбаси в них літають. Їх хтось обслуговує. Все в них є. Взагалі ніякого ефекту або дискомфорту від бойових дій десь там далеко, в Україні
Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
fler написав:Саме так, я в темі. Москалі відстають від нас і цей розрив лише зростатиме, тому що їх можливості обмежуються багатьма факторами, один з яких - ізоляція та нехтування збоку цивілізованих високорозвинених країн.
Пробачте, але слабо віриться. При тому, що багато айтішників виїхало чи в армії. І взагалі переважно працюють на закордон.
https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
До 2000. Він же каже, що треба десь 5000. І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим. Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.
Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
Їй легше жити. Ви не уточнювали, скоро - це коли? Може для її особистої голограми і 5 років це скоро.