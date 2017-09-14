Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
так і є: Мультивсесвіт, паралельні реальності, ефект Мандели, Матриця (і детроєд її живий свідок), дежаву, принцип GTA (це коли не всі деталі промальовуються), NPC (not playable character) в реальному житті (Віталяангел підтвердить) і т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
До 2000. Він же каже, що треба десь 5000. І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим. Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.
Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих... І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.
candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
До 2000. Він же каже, що треба десь 5000. І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим. Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.
Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих... І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.
"продовжує навчати", це манкіджоб, тобто робота оператора машинного вводу. Це як сказати, що кожна умовна Галя, що крутить дроти на Фуджікурі - роботехнік.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 23:21, всього редагувалось 1 раз.
candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443 Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.
До 2000. Він же каже, що треба десь 5000. І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим. Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.
Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих... І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.