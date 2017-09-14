RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10107101081010910110>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:02

  Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро

так і є: Мультивсесвіт, паралельні реальності, ефект Мандели, Матриця (і детроєд її живий свідок), дежаву, принцип GTA (це коли не всі деталі промальовуються), NPC (not playable character) в реальному житті (Віталяангел підтвердить) і т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 23:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Знайома, поїхавши кукухой остаточно, мабуть із за фізіології несприйняття реальності, вступила в якусь секту, де їм вселили, що світ навколо це суто особиста галограма. І тепер вона каже, що аеропорт Бориспіль скоро запрацює і перемога скоро
Ви б пораділи за людину.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35307
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8034 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:08

Faceless
Вмінням жити по принципу
Готуємся до гіршого
Надіємся на краще
Якраз і відрізняються УСПІШНІ особистості....
Всі інші живуть
Віримо в гірше
Не працюємо на краще...

При чому
Основна маса тих хто живе по варіанту2 - це корисні ідіоти і іуди на зарплаті ворога
+ зовсім трошечки невдах , але й вони як правило в більшості своїй потрапляють в корисні ідіоти.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28003
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:15

  ЛАД написав:
  candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.

До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.

Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих...
І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним

Щодо ШІ - наприклад так:
https://armiya.novyny.live/v-minoboroni-poiasnili-iak-shi-dopomagaie-viiavliati-vorozhi-tsili-201788.html
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:16

  budivelnik написав:Вмінням жити по принципу
Готуємся до гіршого
Надіємся на краще
Якраз і відрізняються УСПІШНІ особистості....
Всі інші живуть
Віримо в гірше
Не працюємо на краще...

Хоть сейчас в пафосный статус в ВК ставь :D
Одну мелочь забыли: "всего на всех не хватит" (с)
_hunter
 
Повідомлень: 8434
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:17

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.

До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.

Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих...
І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним

Щодо ШІ - наприклад так:
https://armiya.novyny.live/v-minoboroni-poiasnili-iak-shi-dopomagaie-viiavliati-vorozhi-tsili-201788.html
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.

"продовжує навчати", це манкіджоб, тобто робота оператора машинного вводу. Це як сказати, що кожна умовна Галя, що крутить дроти на Фуджікурі - роботехнік.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 вер, 2024 23:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:18

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Вмінням жити по принципу
Готуємся до гіршого
Надіємся на краще
Якраз і відрізняються УСПІШНІ особистості....
Всі інші живуть
Віримо в гірше
Не працюємо на краще...

Хоть сейчас в пафосный статус в ВК ставь :D
Одну мелочь забыли: "всего на всех не хватит" (с)

ВК у нас безстатусный с 2014. Неудобно получилось )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:21

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  candle645 написав:https://youtu.be/K4B2QoYiC3c?t=1443
Ось тут йдеться про те, що лише в "шарагах" МО/ГШ зараз працює десь 2000 айтішників, причому це найкращі із мобілізованих...https://www.youtube.com/watch?v=K4B2QoYiC3c&t=1443s
Якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним ніж інвентаризація мобрезерву та автоматизація "бізнес-процесів" згідно совітських статутів, які схоже були написані німцями для петра першого і з тих пір майже не змінювалися - то тут fler дійсно права.

До 2000. Він же каже, що треба десь 5000.
І займаються не ШІ, а Армія+, Резерв+ і багато ще чим.
Це все потрібно, але не ШІ. Для цих розробок потрібно багато висококваліфікованих спеціалістів. І навряд чи для цього достатньо навіть 5000 з урахуванням того, що задач у них багато.

Ще він каже, що в його шаразі крім ~80 штатних працює ще ~50 відкомандированих...
І я теж пишу, що якщо хоча б половина із них займається чимось більш корисним

Щодо ШІ - наприклад так:
https://armiya.novyny.live/v-minoboroni-poiasnili-iak-shi-dopomagaie-viiavliati-vorozhi-tsili-201788.html
"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.

учитесь читать пресс-релизный язык: "продовжуємо розвивати", "щоб забезпечити", "Надалі плануємо"...
_hunter
 
Повідомлень: 8434
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:35

  stm написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Вмінням жити по принципу
Готуємся до гіршого
Надіємся на краще
Якраз і відрізняються УСПІШНІ особистості....
Всі інші живуть
Віримо в гірше
Не працюємо на краще...

Хоть сейчас в пафосный статус в ВК ставь :D
Одну мелочь забыли: "всего на всех не хватит" (с)

ВК у нас безстатусный с 2014

да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D
_hunter
 
Повідомлень: 8434
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:48

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Хоть сейчас в пафосный статус в ВК ставь :D
Одну мелочь забыли: "всего на всех не хватит" (с)

ВК у нас безстатусный с 2014

да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D

Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10107101081010910110>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 69116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234407
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 766883
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6856)
28.09.2024 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.