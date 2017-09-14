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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10107101081010910110

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:53

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:ВК у нас безстатусный с 2014

да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D

Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:58

  _hunter написав:
  stm написав:Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D

Это хорошо что вы даже не сечете основную проблему :D тут даже тестер грудью не защитит )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 00:48

  Игорь Алексеевич написав:Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7195093/

Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем. :(


Это все манипуляции. Слово "Ф16" это такая же франшиза как слова "автомат Калашникова" - и тех и тех сотни разновидностей, говорить о том что где то что то сняли с вооружения без деталей что именно и почему смысле не имеет.
katso
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  #<1 ... 10107101081010910110
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