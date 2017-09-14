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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 вер, 2024 23:53
вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут
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_hunter
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Додано: Суб 28 вер, 2024 23:58
Это хорошо что вы даже не сечете основную проблему
тут даже тестер грудью не защитит )
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stm
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Додано: Нед 29 вер, 2024 00:48
Это все манипуляции. Слово "Ф16" это такая же франшиза как слова "автомат Калашникова" - и тех и тех сотни разновидностей, говорить о том что где то что то сняли с вооружения без деталей что именно и почему смысле не имеет.
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katso
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