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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10107101081010910110

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 54
до кінця 2024 року
19%
10
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
6%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
17%
9
до липня 2026 року
6%
3
до кінця 2026 року
6%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
22
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:53

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:ВК у нас безстатусный с 2014

да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D

Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:58

  _hunter написав:
  stm написав:Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D

Это хорошо что вы даже не сечете основную проблему :D тут даже тестер грудью не защитит )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 00:48

  Игорь Алексеевич написав:Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7195093/

Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем. :(


Это все манипуляции. Слово "Ф16" это такая же франшиза как слова "автомат Калашникова" - и тех и тех сотни разновидностей, говорить о том что где то что то сняли с вооружения без деталей что именно и почему смысле не имеет.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:02

Сегодня выборы в парламент Австрии. Австрия, конечно, не определяющая страна в ЕС, а в НАТО вообще не входит, но всё же.
Интересная статья - "Выборы в Австрии: придет ли к власти «новый Орбан» и чем это грозит Украине?" - https://www.bbc.com/russian/articles/c870pv8e9xeo.
Статья довольно длинная. Конец:
«Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета — выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию», — говорится в манифесте FPÖ.
..........
Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз. Он заявляет об «угрозе европейскому сельскому хозяйству» и обещает блокировать продолжение переговоров с Киевом.
..........
Австрия действительно гораздо сильнее зависит от России, чем другие европейские страны, за годы войны научившиеся обходиться без российских поставок — в июле 83% всего импортированного Австрией газа пришло из России.
..........
Нехаммер вообще хочет попытаться создать коалицию без Кикля, вступив в партнерство с «зелеными» и либеральной партией NEOS, хотя многим эта идея кажется утопической.

В одном можно не сомневаться. Победе FPÖ в Австрии и усилению веса австрийских ультраправых в Европарламенте в компании с Виктором Орбаном и другими евроскептиками не обрадуются ни в Брюсселе, ни в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:23

Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир. 12 стран выразили глубокую обеспокоенность угрозой эскалации конфликта в Украине. "Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должна становиться целью военных операций", - подчеркивается также в заявлении.

https://www.dw.com/ru/kitaj-i-brazilia-predosteregli-ot-ugroz-primenenia-adernogo-oruzia/a-70351937
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:59

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в субботу, 28 сентября, заявило о ликвидации российского полковника Алексея Коломейцева в городе Коломна Московской области. Убийство Коломейцева произошло днем ранее и стало "результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР Украины", пишет агентство "Интерфакс-Украина", приводя слова источника в украинской разведке.

ГУР: Коломейцев готовил специалистов по "боевому применению" БПЛА
Как отметили в ГУР, 51-летний Коломейцев руководил 924-м государственным центром беспилотной авиации при Минобороны РФ. Эта структура "занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности Shahed, а также персонала по обслуге БПЛА", говорится в сообщении. Также утверждается, что Коломейцев "непосредственно причастен к полномасштабному вторжению и военным преступлениям России против Украины"

https://www.dw.com/ru/gur-ukrainy-zaavilo-ob-ubijstve-v-podmoskove-polkovnika-rf/a-70353873
Генерал КСИР Нилфорушан убит вместе с лидером "Хезболлах" Насраллой. По словам экспертов, большинство командиров группировки уничтожены или в бегах, речь может идти о конце существования "Хезболлах" как сплоченной силы.
...........
Бригадный генерал Амихай Левин, командир авиабазы Хацерим, с которой поднялись израильские истребители для нанесения ударов по центру "Хезболлах", сообщил, что подготовка к этой "очень сложной" миссии велась на протяжении долгого времени. "Десятки боеприпасов поражают цель за секунды с очень высокой точностью, и это часть того, что требуется для поражения подземных объектов на такой глубине", - рассказали командиры авиабазы. По оценке Левина, ликвидация Насраллы "окажет глубокий эффект, который изменит облик Ближнего Востока".

https://www.dw.com/ru/vmeste-s-liderom-hezbollah-v-livane-ubit-iranskij-general/a-70353395
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 02:14

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч украинцев из 700 тысяч трудоспособного возраста, прибывших в Германию из-за войны, уже трудоустроились. Из них 213 тысяч официально платят социальные взносы, а 53 тысяч выбрали небольшую занятость с частичной занятостью.

https://finance.liga.net/personal/novosti/ukrainskie-bezhentsy-nachali-aktivnee-ustraivatsya-na-rabotu-v-germanii
Это уже 38%. И процесс ускоряется.
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