«Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета — выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию», — говорится в манифесте FPÖ.

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Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз. Он заявляет об «угрозе европейскому сельскому хозяйству» и обещает блокировать продолжение переговоров с Киевом.

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Австрия действительно гораздо сильнее зависит от России, чем другие европейские страны, за годы войны научившиеся обходиться без российских поставок — в июле 83% всего импортированного Австрией газа пришло из России.

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Нехаммер вообще хочет попытаться создать коалицию без Кикля, вступив в партнерство с «зелеными» и либеральной партией NEOS, хотя многим эта идея кажется утопической.



В одном можно не сомневаться. Победе FPÖ в Австрии и усилению веса австрийских ультраправых в Европарламенте в компании с Виктором Орбаном и другими евроскептиками не обрадуются ни в Брюсселе, ни в Киеве.