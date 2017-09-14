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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10108101091011010111>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 55
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
5%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
22
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:53

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:ВК у нас безстатусный с 2014

да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D

Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 23:58

  _hunter написав:
  stm написав:Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D

Это хорошо что вы даже не сечете основную проблему :D тут даже тестер грудью не защитит )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 00:48

  Игорь Алексеевич написав:Нідерланди офіційно зняли з озброєння винищувачі F-16
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7195093/

Уровень жизни в Голландии и у нас. Там уже эти самолёты отслужили свой срок, а мы только мечтаем. :(


Это все манипуляции. Слово "Ф16" это такая же франшиза как слова "автомат Калашникова" - и тех и тех сотни разновидностей, говорить о том что где то что то сняли с вооружения без деталей что именно и почему смысле не имеет.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:02

Сегодня выборы в парламент Австрии. Австрия, конечно, не определяющая страна в ЕС, а в НАТО вообще не входит, но всё же.
Интересная статья - "Выборы в Австрии: придет ли к власти «новый Орбан» и чем это грозит Украине?" - https://www.bbc.com/russian/articles/c870pv8e9xeo.
Статья довольно длинная. Конец:
«Мы выступаем за активную политику мира и нейтралитета — выплаты в Фонд мира ЕС должны быть прекращены. Австрия должна использовать свои деньги на собственную армию», — говорится в манифесте FPÖ.
..........
Кикль обещает поставить крест и на амбициях Украины по поводу вступления в Евросоюз. Он заявляет об «угрозе европейскому сельскому хозяйству» и обещает блокировать продолжение переговоров с Киевом.
..........
Австрия действительно гораздо сильнее зависит от России, чем другие европейские страны, за годы войны научившиеся обходиться без российских поставок — в июле 83% всего импортированного Австрией газа пришло из России.
..........
Нехаммер вообще хочет попытаться создать коалицию без Кикля, вступив в партнерство с «зелеными» и либеральной партией NEOS, хотя многим эта идея кажется утопической.

В одном можно не сомневаться. Победе FPÖ в Австрии и усилению веса австрийских ультраправых в Европарламенте в компании с Виктором Орбаном и другими евроскептиками не обрадуются ни в Брюсселе, ни в Киеве.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:23

Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир. 12 стран выразили глубокую обеспокоенность угрозой эскалации конфликта в Украине. "Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должна становиться целью военных операций", - подчеркивается также в заявлении.

https://www.dw.com/ru/kitaj-i-brazilia-predosteregli-ot-ugroz-primenenia-adernogo-oruzia/a-70351937
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 01:59

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в субботу, 28 сентября, заявило о ликвидации российского полковника Алексея Коломейцева в городе Коломна Московской области. Убийство Коломейцева произошло днем ранее и стало "результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР Украины", пишет агентство "Интерфакс-Украина", приводя слова источника в украинской разведке.

ГУР: Коломейцев готовил специалистов по "боевому применению" БПЛА
Как отметили в ГУР, 51-летний Коломейцев руководил 924-м государственным центром беспилотной авиации при Минобороны РФ. Эта структура "занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности Shahed, а также персонала по обслуге БПЛА", говорится в сообщении. Также утверждается, что Коломейцев "непосредственно причастен к полномасштабному вторжению и военным преступлениям России против Украины"

https://www.dw.com/ru/gur-ukrainy-zaavilo-ob-ubijstve-v-podmoskove-polkovnika-rf/a-70353873
Генерал КСИР Нилфорушан убит вместе с лидером "Хезболлах" Насраллой. По словам экспертов, большинство командиров группировки уничтожены или в бегах, речь может идти о конце существования "Хезболлах" как сплоченной силы.
...........
Бригадный генерал Амихай Левин, командир авиабазы Хацерим, с которой поднялись израильские истребители для нанесения ударов по центру "Хезболлах", сообщил, что подготовка к этой "очень сложной" миссии велась на протяжении долгого времени. "Десятки боеприпасов поражают цель за секунды с очень высокой точностью, и это часть того, что требуется для поражения подземных объектов на такой глубине", - рассказали командиры авиабазы. По оценке Левина, ликвидация Насраллы "окажет глубокий эффект, который изменит облик Ближнего Востока".

https://www.dw.com/ru/vmeste-s-liderom-hezbollah-v-livane-ubit-iranskij-general/a-70353395
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 02:14

По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч украинцев из 700 тысяч трудоспособного возраста, прибывших в Германию из-за войны, уже трудоустроились. Из них 213 тысяч официально платят социальные взносы, а 53 тысяч выбрали небольшую занятость с частичной занятостью.

https://finance.liga.net/personal/novosti/ukrainskie-bezhentsy-nachali-aktivnee-ustraivatsya-na-rabotu-v-germanii
Это уже 38%. И процесс ускоряется.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 02:28

  olmyb написав:В застосуванні ЯО проти неядерної держави мінусів для Росії набагато більше чим плюсів. Загине та постраждає мирне населення, що сколихне увесь світ. Україна точно не капітулює, бо на відміну від Японії не знаходиться в ізоляції та має широку міжнародну підтримку.

Для японії ядерна бомбардіровка є не причиною капітуляції а тільки поводом. Це був вихід щоб зберегти лице
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 06:54

Shaman

хтось волонтерить, хтось займається військовим виробництвом, хтось донатить...

що ти робиш з зазначеного?


Оскаржує незручні питання. :lol:

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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Прохожий написав:Успіх
п3. КЭП :mrgreen:

Не може бути?!!!)))

А як же фронт сипиться?!
А як же треба терміново мочити ворога?
А як ВЖЕ навчені пілоти БПЛА, яким тільки дай обладнання/дрони і ВЖЕ на голову ворога будуть прилітати "скиди"?

Як так? :shock:
Бойцы ВСУ поделились фото некачественных укреплений в районе Горняка Донецкой области, который в настоящее время штурмуют российские войска

Военный телеграм-канал Deep State опубликовал кадры этих фортификаций. Сообщается, что качество многих укреплений недостаточное для долгосрочной обороны. При этом отмечаются и более надежные позиции, однако там нет достаточного количества бойцов для их удержания.

Также сообщается, что подобную картину можно увидеть почти по всему Покровскому району.
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