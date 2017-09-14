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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 08:23
ЛАД написав:
Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир. 12 стран выразили глубокую обеспокоенность угрозой эскалации конфликта в Украине. "Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должна становиться целью военных операций", - подчеркивается также в заявлении.
если наш конфликт глобальный, страны поддерживающие путина наоборот должны кричать "та скиньте уже ядерную бомбу на них ". А тут нестыковочка, конфликт глобальный, но ключевые союзники рф почему то против яо, хотя очевидно это бы принесло быструю победу путину и всей "коалиции зла".
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