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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10108101091011010111

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 55
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
5%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
22
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:23

  ЛАД написав:
Китай, Бразилия и еще десять стран предостерегли от применения или от угроз применения ядерного оружия против Украины. "Мы призываем отказаться от угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерных, химических и биологических вооружений", - говорится в совместном заявлении 12 стран, обнародованном вечером в пятницу, 27 сентября, после встречи по Украине на уровне министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Помимо Китая и Бразилии свои подписи под этим документом поставили Боливия, Турция, ЮАР, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Замбия и Алжир. 12 стран выразили глубокую обеспокоенность угрозой эскалации конфликта в Украине. "Гражданская инфраструктура, в том числе АЭС и другие объекты энергетики, не должна становиться целью военных операций", - подчеркивается также в заявлении.

если наш конфликт глобальный, страны поддерживающие путина наоборот должны кричать "та скиньте уже ядерную бомбу на них ". А тут нестыковочка, конфликт глобальный, но ключевые союзники рф почему то против яо, хотя очевидно это бы принесло быструю победу путину и всей "коалиции зла".
Wirująświatła
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