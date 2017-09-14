Додано: Нед 29 вер, 2024 08:45

Wirująświatła написав: если наш конфликт глобальный, страны поддерживающие путина наоборот должны кричать "та скиньте уже ядерную бомбу на них ". А тут нестыковочка, конфликт глобальный, но ключевые союзники рф почему то против яо, хотя очевидно это бы принесло быструю победу путину и всей "коалиции зла". если наш конфликт глобальный, страны поддерживающие путина наоборот должны кричать "та скиньте уже ядерную бомбу на них ". А тут нестыковочка, конфликт глобальный, но ключевые союзники рф почему то против яо, хотя очевидно это бы принесло быструю победу путину и всей "коалиции зла".

Времена изменились. Теперь просто военная победа не кажется недостаточной. Им нужно победить, но непременно сражаясь "за мир во всём мире", "против чего-то ужасного" или хотя бы "ради самозащиты". Тогда можно привлекать на свою сторону таких же союзников, делать пафосные заявления в ООН и т.д. А если сбросить ядерную бомбу в неядерном конфликте, это однозначно агрессия, и нарушение всего, что только можно. Рожа кирпичом уже не поможет. Не говоря уже о возможных военных последствиях. Пока ядерным оружием только пугают, это для других государств сдерживающий фактор и против передачи существенных вооружений, и против прямого участия в войне, а если оно уже применяется, то чего дальше бояться-то?