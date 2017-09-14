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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10109101101011110112>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 55
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
5%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
22
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 08:59

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:да-да, я помню - у вас и "Всеобщая декларация прав человека (ст. 19)" - "не, не слышал" и "конституция на паузе" :D

Статусному пользователю ВК прикрываться Конституцией Украины смешно :D

вы - пока из страны выпускают - хотя бы на пару дней в Европы выберитесь - посмотрите как белые люди живут :D

в сенсі _hunter на допомозі джобцентру? :lol: й з доступом у ВК :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:04

  detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття.
Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним.
Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Украина станет бомбить Китай или скорее Зеленский подпишет капитуляцию? Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?

сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Вместе с юанем можно экспортировать в рф и свои экономические проблемы. Кроме того, это рычаг давления на США.

Но после применения яо на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная дилема, прекратить торговлю и потерять влияние и рычаг или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего (99,9%) что будет против. Вот и вся глобальность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:11

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття.
Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним.
Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Зеленский подпишет капитуляцию. Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?

якщо буде використано ядерну зброю, то США ще в 2022 році попередили Раші, що її дуже покоцають звичайною зброєю. так чи не так -питання відкрите, но таке попередження було, про що зараз кажуть майже відкрито.
сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Но после применения яо путиным на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная диллема, прекратить торговлю и потерять влияние на рф или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего будет против. Вот и вся глобальность.

ти надто спрощуєш картину міжнародний відносин. Китай, як локальна наддержава конфліктує майже з усіма сусідами. після використання ядерної зброї ядерної країною проти неядерною, гадаю договір про нерозповсюдження помре. й що тоді Китаю, якщо ядерна зброя з'явиться у Японії, Кореї, Тайваню, В'єтнаму та інших?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:17

  M-Audio написав:Пока ядерным оружием только пугают, это для других государств сдерживающий фактор и против передачи существенных вооружений, и против прямого участия в войне, а если оно уже применяется, то чего дальше бояться-то?
2 вопроса, 1. какая страна после применения путиным яо пример прямое участие в войне? 2. Зачем ждать ядерный удар, если можно уже принять участие и войну закончить хотя бы на текущих границах?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й взагалі на цій мають обговорюватися й деякі важливі теми, які чомусь зараз поза фокусом уваги
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
лонгрід
Правоохоронці – це вже друга серія. Ми говоримо про стан суспільства, ставлення до війни і до ветеранів. По війні сотні тисяч захисників будуть повертатись додому, і суспільство має вже сформувати правила, як це у всіх цивілізованих країнах робилося, як будувати взаємостосунки тих, хто не був на полі бою і тих, хто поклав там своє здоров'я, в тому числі деколи психічне. Люди приходять після пережитих місяців жаху, величезного стресу, який призводить інколи й до алкогольної залежності або вживання наркотиків. Але ми не маємо звинувачувати. Це наші рідні, сусіди, наші побратими.

У нас майже мільйонна армія – це тільки сили оборони, є ще сили безпеки, які також беруть участь в бойових діях, це приблизно 2 мільйони людей. Тож, маємо формувати культуру ставлення до людей, які воювали, як до тих, завдяки кому ми не під російським каблуком знаходимося. Як це зробити — задача саме держави. Міністерств і освіти, і внутрішніх справ, і соціальної політики, Мінветеранів і всіх інших. Це має робити школа, дитсадок, університет, засоби масової інформації. Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:22

  Wirująświatła написав:
  M-Audio написав:Пока ядерным оружием только пугают, это для других государств сдерживающий фактор и против передачи существенных вооружений, и против прямого участия в войне, а если оно уже применяется, то чего дальше бояться-то?
2 вопроса, 1. какая страна после применения путиным яо пример прямое участие в войне? 2. Зачем ждать ядерный удар, если можно уже принять участие и войну закончить хотя бы на текущих границах?

США

якраз щоб не спровокувати використання ядерної зброї. такий ось парадокс. коли бідкаються, чому Захід не допомагає нам більше, то забувають про наявність у Раші ядерної зброї. в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трохи оффтопу

хто вже почав шукати потрібний діагноз? :D
МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатиметься медичний канабіс
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:42

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття.
Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним.
Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Украина станет бомбить Китай или скорее Зеленский подпишет капитуляцию? Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?

сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Вместе с юанем можно экспортировать в рф и свои экономические проблемы. Кроме того, это рычаг давления на США.

Но после применения яо на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная дилема, прекратить торговлю и потерять влияние и рычаг или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего (99,9%) что будет против. Вот и вся глобальность.

Так це я вас і питаю: навіщо ви про екзистенційність, коли мова про глобальність?

А ви знов по черговому колу про екзистенційність?!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:49

  Shaman написав:в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...

USA виходять з Іраку. Афганістан-2?
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  Water написав:
  Shaman написав:в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...

USA виходять з Іраку. Афганістан-2?

для початку б Рашу просто розкатали. а що робити потім - намагатися побудувати нормальну країну чи рів з крокодилами - це питання вторинне... :D
Shaman
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  #<1 ... 10109101101011110112>
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