detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття. Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним. Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Украина станет бомбить Китай или скорее Зеленский подпишет капитуляцию? Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?
сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Вместе с юанем можно экспортировать в рф и свои экономические проблемы. Кроме того, это рычаг давления на США.
Но после применения яо на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная дилема, прекратить торговлю и потерять влияние и рычаг или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего (99,9%) что будет против. Вот и вся глобальность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 09:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття. Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним. Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Зеленский подпишет капитуляцию. Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?
якщо буде використано ядерну зброю, то США ще в 2022 році попередили Раші, що її дуже покоцають звичайною зброєю. так чи не так -питання відкрите, но таке попередження було, про що зараз кажуть майже відкрито.
сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Но после применения яо путиным на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная диллема, прекратить торговлю и потерять влияние на рф или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего будет против. Вот и вся глобальность.
ти надто спрощуєш картину міжнародний відносин. Китай, як локальна наддержава конфліктує майже з усіма сусідами. після використання ядерної зброї ядерної країною проти неядерною, гадаю договір про нерозповсюдження помре. й що тоді Китаю, якщо ядерна зброя з'явиться у Японії, Кореї, Тайваню, В'єтнаму та інших?
M-Audio написав:Пока ядерным оружием только пугают, это для других государств сдерживающий фактор и против передачи существенных вооружений, и против прямого участия в войне, а если оно уже применяется, то чего дальше бояться-то?
2 вопроса, 1. какая страна после применения путиным яо пример прямое участие в войне? 2. Зачем ждать ядерный удар, если можно уже принять участие и войну закончить хотя бы на текущих границах?
Правоохоронці – це вже друга серія. Ми говоримо про стан суспільства, ставлення до війни і до ветеранів. По війні сотні тисяч захисників будуть повертатись додому, і суспільство має вже сформувати правила, як це у всіх цивілізованих країнах робилося, як будувати взаємостосунки тих, хто не був на полі бою і тих, хто поклав там своє здоров'я, в тому числі деколи психічне. Люди приходять після пережитих місяців жаху, величезного стресу, який призводить інколи й до алкогольної залежності або вживання наркотиків. Але ми не маємо звинувачувати. Це наші рідні, сусіди, наші побратими.
У нас майже мільйонна армія – це тільки сили оборони, є ще сили безпеки, які також беруть участь в бойових діях, це приблизно 2 мільйони людей. Тож, маємо формувати культуру ставлення до людей, які воювали, як до тих, завдяки кому ми не під російським каблуком знаходимося. Як це зробити — задача саме держави. Міністерств і освіти, і внутрішніх справ, і соціальної політики, Мінветеранів і всіх інших. Це має робити школа, дитсадок, університет, засоби масової інформації. Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 вер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio написав:Пока ядерным оружием только пугают, это для других государств сдерживающий фактор и против передачи существенных вооружений, и против прямого участия в войне, а если оно уже применяется, то чего дальше бояться-то?
2 вопроса, 1. какая страна после применения путиным яо пример прямое участие в войне? 2. Зачем ждать ядерный удар, если можно уже принять участие и войну закончить хотя бы на текущих границах?
США
якраз щоб не спровокувати використання ядерної зброї. такий ось парадокс. коли бідкаються, чому Захід не допомагає нам більше, то забувають про наявність у Раші ядерної зброї. в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...
detroytred написав:Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття. Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним. Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.
какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Украина станет бомбить Китай или скорее Зеленский подпишет капитуляцию? Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?
сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Вместе с юанем можно экспортировать в рф и свои экономические проблемы. Кроме того, это рычаг давления на США.
Но после применения яо на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная дилема, прекратить торговлю и потерять влияние и рычаг или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего (99,9%) что будет против. Вот и вся глобальность.
Так це я вас і питаю: навіщо ви про екзистенційність, коли мова про глобальність?
А ви знов по черговому колу про екзистенційність?!