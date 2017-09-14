Додано: Нед 29 вер, 2024 09:04

detroytred написав: Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття.

Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним.

Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер. Втретє нагадаю: екзистенційний і глобальний -- це абсолютно різні поняття.Ви вперто доводите, що для країн світу цей конфлікт не є екзистенційним.Щоб заперечити опонентам, які вказують, що конфлікт носить глобальний характер.

какая нах экзистенциальность для Китая, если путин скинет 2-3 тактические ядерные бомбы? Украина станет бомбить Китай или скорее Зеленский подпишет капитуляцию? Партнеры выразят озабоченность и облегченно вздохнут. Сплошной проффит для всех (кроме Украины). СССР не сильно возражал когда амеры бомбили Хиросиму. Почему вдруг Китай возражает?сразу же дам ответ, чтобы 2 раза не бегать. В результате широкомасштабной резко увеличился вес Китая, фактически он единственная страна которая может влиять на путина, достаточно Китаю перекрыть торговлю и рф превратится в тыкву. Китай это устраивает. Вместе с юанем можно экспортировать в рф и свои экономические проблемы. Кроме того, это рычаг давления на США.Но после применения яо на рф будут наложены санкции запрещающие любую торговлю и тут у Китая возникнет неприятная дилема, прекратить торговлю и потерять влияние и рычаг или сказать санкциям нет и самому получить аналогичные санкции. Оба варианта убыточные. Поэтому когда речь идёт о небольшом междусобойчике Китай всеми лапами за путина, но в случае большого шухера скорее всего (99,9%) что будет против. Вот и вся глобальность.