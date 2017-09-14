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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10109101101011110112

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 55
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
5%
3
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
22
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:55

  Shaman написав:й не знаю, чому ти сперечаєшся про глобальний статус конфлікту. його глобальність в тому, що він дійсно підриває основи світового порядку. й якщо Раша суттєво не постраждає внаслідок конфлікту - таких конфліктів в світі виникне десятки

Дик, оркостан прямо і заявляє, що має намір зруйнувати світовий порядок -- домінування Заходу в світі, однополярність.
БРІКСи мають ту ж саму мету. Тільки не голосять і не роблять так прямо.

Єдине непорозуміння в Глобального Півдня --- Китай та Ко категорично проти ядерних інструментів реалізації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:57

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...

USA виходять з Іраку. Афганістан-2?

для початку б Рашу просто розкатали. а що робити потім - намагатися побудувати нормальну країну чи рів з крокодилами - це питання вторинне... :D

Якщо з Іраку вийдуть мериканці, є вирогідність шо туди зайдуть москалі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 10:07

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...

USA виходять з Іраку. Афганістан-2?

для початку б Рашу просто розкатали. а що робити потім - намагатися побудувати нормальну країну чи рів з крокодилами - це питання вторинне... :D


Розкатали. Вже розкатали. Совдеп.
І на його місці побудували рфію.
Знов.

Чи інопланетяни, а не омериканці з європейцями добували вуглероди на шельфах, продавали начинку для рокет, і т.д.?
Допомагали будівництву *вялікой нової роіссі* .. вставанню з кален.

А тепер на Україну летять ці снаряди-рокети-літаки.
Хоча і Україна теж допомагала цьому. Не менше.

Так що спочатку треба все ж таки визначитися, що там будувати.
А не як ото з довгоносиком і цукровим буряком.
detroytred
 
Повідомлень: 30433
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  #<1 ... 10109101101011110112
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