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Додано: Нед 29 вер, 2024 09:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У волгоградській області рф атаковано арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони росії. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Додано: Нед 29 вер, 2024 09:55
Дик, оркостан прямо і заявляє, що має намір зруйнувати світовий порядок -- домінування Заходу в світі, однополярність.
БРІКСи мають ту ж саму мету. Тільки не голосять і не роблять так прямо.
Єдине непорозуміння в Глобального Півдня --- Китай та Ко категорично проти ядерних інструментів реалізації.
Додано: Нед 29 вер, 2024 09:57
Якщо з Іраку вийдуть мериканці, є вирогідність шо туди зайдуть москалі.
Додано: Нед 29 вер, 2024 10:07
Розкатали. Вже розкатали. Совдеп.
І на його місці побудували рфію.
Знов.
Чи інопланетяни, а не омериканці з європейцями добували вуглероди на шельфах, продавали начинку для рокет, і т.д.?
Допомагали будівництву *вялікой нової роіссі* .. вставанню з кален.
А тепер на Україну летять ці снаряди-рокети-літаки.
Хоча і Україна теж допомагала цьому. Не менше.
Так що спочатку треба все ж таки визначитися, що там будувати.
А не як ото з довгоносиком і цукровим буряком.
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