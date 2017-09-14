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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 вер, 2024 09:55
Shaman написав:
й не знаю, чому ти сперечаєшся про глобальний статус конфлікту. його глобальність в тому, що він дійсно підриває основи світового порядку. й якщо Раша суттєво не постраждає внаслідок конфлікту - таких конфліктів в світі виникне десятки
Дик, оркостан прямо і заявляє, що має намір зруйнувати світовий порядок -- домінування Заходу в світі, однополярність.
БРІКСи мають ту ж саму мету. Тільки не голосять і не роблять так прямо.
Єдине непорозуміння в Глобального Півдня --- Китай та Ко категорично проти ядерних інструментів реалізації.
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detroytred
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Додано: Нед 29 вер, 2024 09:57
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...
USA виходять з Іраку. Афганістан-2?
для початку б Рашу просто розкатали. а що робити потім - намагатися побудувати нормальну країну чи рів з крокодилами - це питання вторинне...
Якщо з Іраку вийдуть мериканці, є вирогідність шо туди зайдуть москалі.
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Water
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:07
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
в іншому випадку Раша давно повторила б долю Іраку...
USA виходять з Іраку. Афганістан-2?
для початку б Рашу просто розкатали. а що робити потім - намагатися побудувати нормальну країну чи рів з крокодилами - це питання вторинне...
Розкатали. Вже розкатали. Совдеп.
І на його місці побудували рфію.
Знов.
Чи інопланетяни, а не омериканці з європейцями добували вуглероди на шельфах, продавали начинку для рокет, і т.д.?
Допомагали будівництву *вялікой нової роіссі* .. вставанню з кален.
А тепер на Україну летять ці снаряди-рокети-літаки.
Хоча і Україна теж допомагала цьому. Не менше.
Так що спочатку треба все ж таки визначитися, що там будувати.
А не як ото з довгоносиком і цукровим буряком.
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detroytred
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:10
detroytred написав:
Так це я вас і питаю: навіщо ви про екзистенційність, коли мова про глобальність?
А ви знов по черговому колу про екзистенційність?!
зачем вы вплели экзистенциальность в разговор о глобальном конфликте? какая страна угрожает существованию Китая, Германии, Бразилии, США? Таких угроз нет, вы их выдумали, потому что не хотите признать что нет никакого глобального конфликта. Некоторые страны используют войну чтобы увеличить свое влияние, но ни Китай ни США никому не угрожают, тем более никто не угрожаем им.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 29 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:14
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Так це я вас і питаю: навіщо ви про екзистенційність, коли мова про глобальність?
А ви знов по черговому колу про екзистенційність?!
зачем вы вплели экзистенциальность в разговор о глобальном конфликте? какая страна угрожает существованию Китая?
Так це ви постійно ведете мову про екзистенційність!!!! Про те, що її нема. Доводите, що її нема.
Я і запитую: навіщо?
Коли мова про глобальність конфлікту.
Це вже якась комедія))
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detroytred
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:15
detroytred написав:
Я і запитую: навіщо?
Коли мова про глобальність конфлікту.
всё понятно, если нет аргументов повторяйте одно и то же, возможно оппонент умрёт от скуки.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:18
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Я і запитую: навіщо?
Коли мова про глобальність конфлікту.
всё понятно, если нет аргументов повторяйте одно и то же, возможно оппонент умрёт от скуки.
Угу.
Подивіться хто саме постійно аргументує, що екзистенційної загрози нема, тому конфлікт не глобальний.
Це як: предмет м'який, тому не гарячий.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:20
detroytred написав:
що екзистенційної загрози нема, тому конфлікт не глобальний.
экзистенциальных угроз нет. Глобального конфликта тоже нет. Без "потому что". Их просто нет. Это выдумки заинтересованных людей. Попытка сделать причастными к конфликту другие страны.
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:22
Wirująświatła написав: detroytred написав:
що екзистенційної загрози нема, тому конфлікт не глобальний.
экзистенциальных угроз нет. Глобального конфликта тоже нет. Без пото что. Их просто нет.
З того, що екзистенційних загроз нема, ніяк не слідує, що конфлікт не глобальний.
Екзистенційність - це про виживання.
Глобальність - це про масштаб.
Тепле. М'яке.
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detroytred
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Додано: Нед 29 вер, 2024 10:25
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
що екзистенційної загрози нема, тому конфлікт не глобальний.
экзистенциальных угроз нет. Глобального конфликта тоже нет. Без пото что. Их просто нет.
З того, що екзистенційних загроз нема, ніяк не слідує, що конфлікт не глобальний.
Екзистенційність - це про виживання.
Глобальність - це про масштаб.
Тепле. М'яке.
Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус, які думали, що збудують самостійну руськоміровську неньку. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець".
В глобальному масштабі, кого цікавлять оці "руськоязичні українці"?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 29 вер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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