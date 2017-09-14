detroytred написав:що екзистенційної загрози нема, тому конфлікт не глобальний.
экзистенциальных угроз нет. Глобального конфликта тоже нет. Без пото что. Их просто нет.
З того, що екзистенційних загроз нема, ніяк не слідує, що конфлікт не глобальний.
Екзистенційність - це про виживання. Глобальність - це про масштаб. Тепле. М'яке.
Йопт, для Байдена-Гарріс конфлікт глобальний, тому зброю давати будуть, для Трампа локальний, нехай за все платить Європа. Глобальний чи локальний вирішують не Детройд з Вітальяном на форумі, а два кадра постарше на виборах.
flyman написав:Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець".
Деокупуємо Крим, Донбас, вступимо в ЄС з їх законодавством і .... не буде російськомовних українців?
Хфантастика за рогом. Будуть. Навіть африкано)) говорящі.
МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України й закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах.
Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення. Адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України".
логики чемодан. с одной стороны саммиты без путина, которые ни на что не влияют, с другой стороны хотя бы какой-то план который реально можно реализовать. Что лучше красивый процесс за "для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру" который недостижим или хреновый результат в виде возможного перемирия? Швейцария в глобальном конфликте за путина. Кто следующий?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 вер, 2024 10:39, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець".
Деокупуємо Крим, Донбас, вступимо в ЄС з їх законодавством і .... не буде російськомовних українців?
Хфантастика за рогом. Будуть. Навіть африкано)) говорящі.
Хто деокупує? 73% самі себе? Вони себе хай спочатку від руськоміра деокупують. Он ЛАДа досі "щімять біндеровці" а РФ денацифіковує КАБами.
P.S. 21. хв. "Не Голда Маєр."
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець".
Деокупуємо Крим, Донбас, вступимо в ЄС з їх законодавством і .... не буде російськомовних українців?
Хфантастика за рогом. Будуть. Навіть африкано)) говорящі.
Хто деокупує? 73% самі себе? Вони себе хай спочатку від руськоміра деокупують. Он ЛАДа досі "щімять біндеровці" а РФ денацифіковує КАБами.
ЛАД не руськомирець.
Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик. До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.
Точніше це не помилка)) Це той же самий інструмент. В прєдєлє -- хто не скаче, той москаль.
Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик. До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.
Точніше це не помилка)) Це той же самий інструмент.
Як умовний "партнер" або "друг миру" розрізнить неньківського руськомріровца від расієніна? https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing Неявна типізація, латентна типізація або качина типізація (калька з англ. Duck typing) — різновид динамічної типізації, застосовуваної в деяких мовах програмування, коли межі використання об'єкта визначаються його поточним набором методів і властивостей, на противагу успадкуванню від певного класу. Тобто вважається, що об'єкт реалізує інтерфейс, якщо він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків в ієрархії наслідування та приналежності до якогось конкретного класу.
Назва терміна походить від англійського «duck test» («качиний тест»), який в оригіналі звучить так:
«If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck». («Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це напевно і є качка»).
... Якщо детройд їстиме піццу 3 рази в день, він від того не стане італійцем, так само, якщо ЛАД казатиме по три рази на день "паляниця" від того він не стане українцем. Для нього бути руськоміровцем основне.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 29 вер, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
При цьому у Флуманів нема відповіді, чим він україномовний патріотичніший ніж російськомовний військовий в окопі. Так само як і питання про донати з волонтерством тихенько оскаржив втомленим пальчиком))
Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик. До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.
Точніше це не помилка)) Це той же самий інструмент.
Як умовний "партнер" або "друг миру" розрізнить руськомріровца від расієніна? https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing Неявна типізація, латентна типізація або качина типізація (калька з англ. Duck typing) — різновид динамічної типізації, застосовуваної в деяких мовах програмування, коли межі використання об'єкта визначаються його поточним набором методів і властивостей, на противагу успадкуванню від певного класу. Тобто вважається, що об'єкт реалізує інтерфейс, якщо він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків в ієрархії наслідування та приналежності до якогось конкретного класу.
Назва терміна походить від англійського «duck test» («качиний тест»), який в оригіналі звучить так:
«If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck». («Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це напевно і є качка»).
Ну от самі ж точно вказали. Тому напишіть в стовпчик всі!!! ключові!!! якості-критерії руськомирця. Всі. І потім кожну притуліть до ЛАДа. Всі. А не тільки мову.
От тоді буде аналогія з качкою.
І не забувайте, що лише одна характеристика (ЛАД виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України) повністю перекреслює абсолютно всі будь-які інші якості руськомирця. От перекреслює і все. І нічого з цим очевидним не поробиш. Як би не хотілося ярличка навісити. Що качка))