detroytred написав:

ЛАД не руськомирець.



Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик.

До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.



Точніше це не помилка))

Як умовний "партнер" або "друг миру" розрізнить неньківського руськомріровца від расієніна?Неявна типізація, латентна типізація або качина типізація (калька з англ. Duck typing) — різновид динамічної типізації, застосовуваної в деяких мовах програмування, коли межі використання об'єкта визначаються його поточним набором методів і властивостей, на противагу успадкуванню від певного класу. Тобто вважається, що об'єкт реалізує інтерфейс, якщо він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків в ієрархії наслідування та приналежності до якогось конкретного класу.Назва терміна походить від англійського «duck test» («качиний тест»), який в оригіналі звучить так:«If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck».(«Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це напевно і є качка»)....Якщо детройд їстиме піццу 3 рази в день, він від того не стане італійцем, так само, якщо ЛАД казатиме по три рази на день "паляниця" від того він не стане українцем.Для нього бути руськоміровцем основне.