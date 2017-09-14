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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10112101131011410115>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 10:58

detroytred


Тому напишіть в стовпчик всі!!!


І так само зробити напроти Флумана, от тоді і буде видно хто рузькомірець))
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 вер, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:00

  flyman написав:.............
Екзенційність для "внутрішніх окупантів - носіїв укр. паспорту", тобто тих 73% які як ЛАД без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус, які думали, що збудують самостійну руськоміровську неньку. Їх екзенційність питання часу, до того ж короткого. Через покоління не буде такого оксюморону як "російськомовний українець".
В глобальному масштабі, кого цікавлять оці "руськоязичні українці"?

Ума нет, считай - калека.
Вы так сильно переживаете за "внутрішніх окупантів".
Это они вам мешают побыстрее свалить До Польщі чи до омріяної філіппінки? Ви з нею будете спілкуватися чистою солов'їною?
А через покоління таких "філіппінок та філіппінців", можливо, буде дуже багато.
А "без роду і племені" скоріш такі як ви, які ховаються під час війни у схронах і бояться носа висунути і говорять дурощі вселенського масштабу, навіть не розуміючи цього.
Якщо у нас "73% без роду і племені, українці без українського, руськоміровці вульгарікус", так чому і за що ми взагалі воюємо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:01

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:
ЛАД не руськомирець.

Це помилка. Звузити руськомир до руськомови. І почепити ярлик.
До речі така ж сама, як ото в совдепі --- слухаєш іноземні гурти, значить "окупований" буржуями.

Точніше це не помилка))
Це той же самий інструмент.

Як умовний "партнер" або "друг миру" розрізнить руськомріровца від расієніна?
https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing
Неявна типізація, латентна типізація або качина типізація (калька з англ. Duck typing) — різновид динамічної типізації, застосовуваної в деяких мовах програмування, коли межі використання об'єкта визначаються його поточним набором методів і властивостей, на противагу успадкуванню від певного класу. Тобто вважається, що об'єкт реалізує інтерфейс, якщо він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків в ієрархії наслідування та приналежності до якогось конкретного класу.

Назва терміна походить від англійського «duck test» («качиний тест»), який в оригіналі звучить так:

«If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck».
(«Якщо воно виглядає як качка, плаває як качка і кахкає як качка, то це напевно і є качка»).

Ну от самі ж точно вказали.
Тому напишіть в стовпчик всі!!! ключові!!! якості-критерії руськомирця. Всі.
І потім кожну притуліть до ЛАДа.
Всі. А не тільки мову.

От тоді буде аналогія з качкою.

І не забувайте, що лише одна характеристика (ЛАД виступає проти рашоагресії; за Перемогу України над рфією; за незалежність України) повністю перекреслює абсолютно всі будь-які інші якості руськомирця.
От перекреслює і все. І нічого з цим очевидним не поробиш.
Як би не хотілося ярличка навісити.
Що качка))

Ви не займайтесь демагогією та передьоргуванням малюючи опис антіпутінця. У Вас Навальний українець, і Гіркін періодично.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:04

постоянная рубрика почему нас не приняли в нато и ЕС
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:10

  flyman написав:.............
Хто деокупує? 73% самі себе? Вони себе хай спочатку від руськоміра деокупують. Он ЛАДа досі "щімять біндеровці" а РФ денацифіковує КАБами.
...........

Цікаво, хто вас щімить?
Оті 73%? Не дають, сволота, до Польщі виїхати!
І ото я "совок"? Та ви на порядок більше.
Логіка залізобетонна.
Точно, как было в Союзе - "сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст".
Только вы со своим не шибко грамотным украинским продадите быстрее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:постоянная рубрика почему нас не приняли в нато и ЕС

це якесь тотальне зубожіння
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:17

  Wirująświatła написав:
МЗС України висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України й закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах.
..........

логики чемодан. с одной стороны саммиты без путина, которые ни на что не влияют, с другой стороны хотя бы какой-то план который реально можно реализовать. Что лучше красивый процесс за "для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру" который недостижим или хреновый результат в виде возможного перемирия? Швейцария в глобальном конфликте за путина. Кто следующий?

Следующим (или предыдущим?) была Венгрия.
Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Только сам текст, а не его пересказ?
Этот же вопрос ко всем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:20

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:постоянная рубрика почему нас не приняли в нато и ЕС

це якесь тотальне зубожіння

Топ менеджер "Енергоатому" і хабар в еквіваленті 2,5 тис доларів? Походу якась підстава.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:21

  ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Только сам текст, а не его пересказ?
Этот же вопрос ко всем.

помните я говорил спорить до усрачки? каким бы не был китайско-бразильского консенсус его надо принимать к широкому обсуждению. Потому что завтра даже это с нами обсуждать не будут. Ситуация развивается не в нашу пользу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вам не попадался текст этого "китайско-бразильского консенсуса"?
Нам даже текст мира Украины не озвучил офиц. гарант. Отрывками слышим по сарафанному радио его.
Игорь Алексеевич
 
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